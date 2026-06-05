Autoblog Podcast #S2E19: PHEV-bedrog + nieuwe Audi Q7

In deze aflevering van de Autoblog Podcast .. de De Tomaso P72 is EINDELIJK af. Zeven jaar na de onthulling rolt de eerste klantauto de deur uit.



Maar het echte nieuws? Plug-in hybrides blijken massaal een leugen. Nieuw onderzoek toont aan dat PHEV’s tot wel 5 keer meer uitstoten dan opgegeven en Mercedes spant de kroon met absurd hoge afwijkingen.



Verder een bizar verhaal rondom een verdwenen Koenigsegg One:1 van ex-F1-coureur Adrian Sutil, die nu ineens opduikt bij een veiling. Toeval? Dacht het niet.



Ook bespreken we de nieuwe Audi Q7 (groter, maar saaier), BMW dat de X5 volledig elektrisch maakt en Rolls-Royce die doodleuk hun sterkste auto ooit presenteert. Dit en meer in de podcast van deze week!

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