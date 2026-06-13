Autoblog Podcast #S2E20: Ferrari van Lil Kleine + elektrische BMW M3

Autoblog Podcast seizoen 2, aflevering 20.



Het grootste verhaal van de week komt van BMW. Op Le Mans trok het merk het doek van de M Concept Neue Klasse, de voorbode van de elektrische M3. Met vier elektromotoren, mogelijk tot 1.000 pk en een compleet nieuwe designtaal zet BMW een enorme stap. De vraag is alleen: kan een elektrische M3 ooit dezelfde status krijgen als een E30 of E46?



Ondertussen laat BYD zien dat de Chinezen niet van plan zijn om gas terug te nemen. Hun nieuwe Flash Charging-netwerk moet EV's in enkele minuten opladen met vermogens tot 1.500 kW. En het wordt waarschijnlijk ook nog goedkoper dan Fastned.



Minder goed nieuws komt uit Den Haag. Rijkswaterstaat heeft simpelweg niet genoeg geld om alle snelwegen te onderhouden. In Noord-Nederland worden projecten geschrapt en uitgesteld, terwijl automobilisten zich terecht afvragen waar al die belastingcenten dan gebleven zijn.



Verder bespreken we de matzwarte Ferrari 296 GTB van Lil' Kleine, een mogelijke doorbraak van Stellantis op het gebied van solid-state accu's en een elektrische Mercedes GLC die eindelijk een stuk betaalbaarder wordt.



Dit en meer in deze aflevering!

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