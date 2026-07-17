Autoblog Podcast #S2E25: Nieuwe BMW M3 op benzine + Wiesmann is terug

In aflevering 25 van de Autoblog Podcast is er weer genoeg te bespreken. Volkswagen presenteert een nieuwe elektrische crossover, BMW werkt stiekem aan een nieuwe benzine-M3 en ook Wiesmann laat na jaren weer van zich horen.



We beginnen met de Volkswagen ID.Cross, de elektrische opvolger van de T-Cross. Volkswagen lijkt eindelijk geluisterd te hebben naar de kritiek op de eerste ID-modellen. Fysieke knoppen zijn terug, het interieur is praktischer en de grootste accu biedt ruim 430 kilometer actieradius. Is dit eindelijk de elektrische Volkswagen die wél iedereen wil hebben?



Daarna schakelen we door naar BMW. Op de Nürburgring is voor het eerst de nieuwe benzine-M3 gespot. Goed nieuws voor liefhebbers: de bekende zescilinder blijft behouden en krijgt géén plug-in hybride techniek. Opvallend genoeg gaat BMW straks zowel de elektrische als de benzineversie gewoon M3 noemen.



Ook bespreken we het opvallende verhaal rond de Ketelbrug, waar een automobilist de slagbomen loshaalde om een ambulance door te laten. Rijkswaterstaat doet alsnog aangifte. Was dat terecht of niet?



Verder hebben we het over de comeback van Wiesmann, BMW's proef met e-fuels, een terugroepactie vanwege brandgevaar bij plug-in hybrides en een Mazda RX-8 die je voor minder dan tienduizend euro kunt kopen.



In Formule 1 draait het opnieuw om Max Verstappen. Zijn manager spreekt zich eindelijk uit over de geruchten rond een vertrek bij Red Bull, terwijl Max zelf zich zorgen maakt over de nieuwe generatie F1-auto's op Spa.



Dit en meer in deze aflevering!

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