Autoblog Podcast #S2E26: Strafpuntensysteem voor verkeershufters + slecht nieuws voor Porsche

In aflevering 26 van de Autoblog Podcast bespreken Wouter en Nicolas weer het belangrijkste autonieuws van de week. Van strengere verkeersregels tot slecht nieuws voor Porsche en opvallende uitspraken van Max Verstappen: er is genoeg om over te praten.



We beginnen in Nederland, waar verkeershufters binnenkort te maken krijgen met een nieuw strafpuntensysteem. Niet alleen beginnende bestuurders, maar ook ervaren automobilisten kunnen straks punten verzamelen voor overtredingen. Is dat de oplossing voor asociaal rijgedrag, of wordt de brave automobilist hier de dupe van?



Daarna duiken we in het opmerkelijke nieuws uit Stuttgart. Porsche wil ruim 22 procent van het personeel ontslaan. De verkopen lopen hard terug, vooral in China, terwijl de elektrische 718 opnieuw vertraging oploopt. Wat betekent dit voor de toekomst van het merk?



Ook Duitsland haalt het nieuws. Daar kun je straks een boete krijgen omdat je auto mét buitenspiegels net iets breder is dan twee meter. Zelfs een Renault Clio of Volkswagen Golf kan daardoor te breed zijn voor bepaalde wegwerkzaamheden. Daarnaast kijken we naar de gemiddelde leeftijd van autokopers, waar Tesla opvallend de jongste klanten blijkt te hebben.



Verder bespreken we de gelekte prijs van de Audi A2 e-tron, de grote BMW-terugroepactie vanwege brandgevaar en de nieuwe Mercedes G-Klasse Cabrio. In de Formule 1 laat Max Verstappen van zich horen over het energiemanagement in de huidige auto's, terwijl Helmut Marko alvast vooruitblikt op Verstappens toekomst na 2028.



Uiteraard sluiten we af met een bijzondere occasion: de beroemde smurfblauwe BMW M4 CS met een wel heel bijzonder verleden



Dit en meer in deze aflevering!



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