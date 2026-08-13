Autoblog Podcast #S2E27: BMW i3 verkoopsucces + Tesla Model Y L naar NL

In de nieuwe Autoblog Podcast bespreken Wouter en Nicolas weer het opvallendste autonieuws van de week. En er is genoeg aan de hand: van Tesla en BMW tot een waterstofrecord, een vier miljoen euro kostende Koenigsegg en misschien zelfs een vierdeurs Mustang.



We beginnen bij Tesla. Full Self-Driving Supervised mag in Nederland worden gebruikt, maar de resultaten van de RDW-tests blijven geheim. Volgens Autoblog mag de RDW die veiligheidsdata onder druk van Tesla niet openbaar maken. De vraag is dan ook: hoe transparant moet zulke technologie eigenlijk zijn?



BMW heeft ondertussen de productie van de nieuwe elektrische i3 gestart. Het merk zegt dat de orderboeken al lekker vollopen.



Ook Tesla komt opnieuw voorbij, want de verlengde Model Y L is opgedoken in de Nederlandse configurator. Met zes zitplaatsen en een bruikbare derde zitrij zou dit zomaar een interessanter gezinsalternatief voor de Model X kunnen worden.



Verder bespreken we een waterstofauto die 654 km/u haalt, een Nederlandse Koenigsegg Jesko Absolut van ruim 4,1 miljoen euro die gewoon tussen de rijtjeshuizen staat en Fords plannen voor een vierdeurs Mustang met verbrandingsmotor.



In het F1-nieuws gaat het over een mogelijke terugkeer van Zandvoort als noodrace en de waarschuwing van Mika Häkkinen aan McLaren: haal Max Verstappen vooral níét. En natuurlijk eindigen we met een paar heerlijke Marktplaats-vondsten, waaronder een echte BMW M1.

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