Autoblog Podcast #S2E28: Spyker is terug + Max blijft toch

In de nieuwe Autoblog Podcast praten Wouter en Nicolas over het grote nieuws: Max Verstappen verlengt zijn contract bij Red Bull tot eind 2030. Daarmee verdwijnen de geruchten over Mercedes en McLaren naar de achtergrond. Helemaal dichtgetimmerd is het contract niet, want er blijven prestatieafspraken en uitwegen bestaan. Waarom tekent Max juist nu, terwijl Red Bull sportief niet staat waar hij wil?



Ook uit Nederland komt nieuws. Spyker is écht terug met de C8 Preliator XXV: een handgebouwde coupé met ongeveer 800 pk, achterwielaandrijving en een echte handgeschakelde zesbak. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd en volgens Victor Muller waren er tijdens de presentatie al negentien verkocht.



Verder bespreken we waarom Nederlanders 457 miljoen liter minder brandstof tankten, terwijl de schatkist daar verrassend weinig van merkt. Hogere accijnzen en extra btw door de pompprijzen houden de inkomsten namelijk aardig op peil.



Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan bracht een originele Shelby Cobra Daytona Coupe liefst 42,905 miljoen dollar op. Daarmee is het de duurste Amerikaanse auto die ooit openbaar werd geveild. BMW komt eveneens met een stevig cijfer: de iX3 50L reed tijdens een georganiseerde rit in China 1.030 kilometer zonder laadstop. Indrukwekkend, maar niet automatisch representatief voor een Nederlandse snelwegrit.

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