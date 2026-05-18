Autoblog Podcast #S2E29: BMW i3 Touring + Tesla onder vuur

In aflevering 29 van de Autoblog Podcast bespreken Wouter en Nicolas een week waarin de autowereld alle kanten op schiet. Tesla ligt onder vuur vanwege de verzonken deurgrepen, terwijl de RDW voorlopig geen apart veiligheidsprobleem ziet. De discussie draait vooral om noodsituaties: kun je na een crash of stroomuitval snel genoeg uit de auto komen?

Hyundai kiest ondertussen voor een opvallende tussenweg. De volgende Santa Fe krijgt EREV-techniek: elektrische aandrijving, maar met een benzinemotor als generator. Daarmee mikt Hyundai op 965 kilometer totaal bereik. BMW werkt juist verder aan de volledig elektrische i3 Touring, terwijl Chinese merken ongebruikte Europese autofabrieken willen overnemen om importheffingen en logistieke problemen te omzeilen.



Mercedes krijgt juridisch een tik. Na accuproblemen bij de EQA en EQB probeerde het merk de bruikbare capaciteit via software te beperken, maar een rechter bepaalde dat een klant dit niet hoefde te accepteren. Ondertussen kruipt Euro95 met 2,609 euro opnieuw richting het record en kost diesel zelfs 2,656 euro per liter. Alsof dat nog niet genoeg is, blijkt de nieuwe BMW iX3 in China omgerekend slechts 34.300 euro te kosten.



In het korte nieuws: goedkopere Hyundai N-modellen, nieuwe onherkenbare politie-BMW’s en de Dacia Sandero als goedkoopste full hybrid van Nederland.



Ook de Formule 1 stelt niet teleur. Max Verstappen crasht vroeg in de laatste Dutch GP, de V8 kan al in 2030 terugkeren en Red Bull staat verder onder druk. Afsluiten doen we met een 745Li van 4.495 euro, een Porsche 928 GTS, Giulia GTAm, A-Team-bus en bizarre X-Klasse 6x6.



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