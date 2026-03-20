Autoblog Podcast #S2E8: Wouter gecrasht + BMW i3

Wouter trapt af met een serieus verhaal vanaf het circuit. Tijdens een test met een Hyundai ging het namelijk bijna mis: de remmen deden het ineens niet goed, waardoor hij op hoge snelheid een andere auto aantikte. Best heftig.



Daarna wat luchtigers: wintersport. Nicolas ging met een Skoda Kodiaq richting Oostenrijk en kwam tot een verrassende conclusie. Waar je vroeger een dikke diesel wilde voor lange ritten, blijkt zo’n moderne gezinsauto eigenlijk gewoon meer dan prima. Comfort, ruimte en gewoon 200 km/u kunnen rijden als het mag – niks mis mee.



Verder wordt er natuurlijk weer autonieuws besproken. Denk aan de nieuwe BMW i3, die volgens hen misschien niet de mooiste is, maar technisch wel indruk maakt met tot 900 km range en supersnel laden.



Ook interessant: hoe zit het eigenlijk met de levensduur van EV-accu’s? Uit cijfers blijkt dat zelfs oudere elektrische auto’s vaak nog boven de 80 à 90% capaciteit zitten. Best netjes, maar het verschil in praktijkrange kan wel groot zijn.



