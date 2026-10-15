Autoblog Podcast #S301: Wouter kapot, Volvo kapot: de podcast is terug

De Autoblog Podcast is terug met seizoen 3. Wouter en Nicolas hebben elkaar anderhalve maand niet gesproken, en dat had een reden. Wouter lag deels uit de roulatie door een opspelende hernia terwijl zijn huis midden in een flinke verbouwing zat. Eenmaal weer op de been vloog hij naar Colorado om drie verschillende Mercedes GLE’s te testen.

Ook op autogebied was het thuis bepaald niet rustig. De Volvo XC90 van Nicolas staat al weken bij de specialist met een kapotte koppeling tussen elektromotor en aandrijflijn.



Gelukkig is er genoeg autonieuws. De Autosalon van Parijs is weer serieus terug, mede dankzij ruim twintig Chinese merken. De elektrische Citroën 2CV Concept is volgens Wouter de ster van de beurs, terwijl de Volkswagen ID.Tiguan waarschijnlijk de echte verkoopknaller wordt. Die combineert de techniek van de ID.4 met een veel normaler Volkswagen-design, betere materialen en vooral weer echte knoppen.





