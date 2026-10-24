Autoblog Podcast #S302: ID. Polo GTI + Benzineauto’s na 2035?

In aflevering 2 van seizoen 3 duiken Wouter en Nicolas in een week waarin de autowereld tegelijk vooruit en achteruit lijkt te bewegen. Brussel werkt aan een versoepeling van de CO2-eis voor 2035, waardoor er mogelijk toch ruimte blijft voor nieuwe benzine-, diesel- en hybrideauto’s. Definitief is dat nog lang niet, maar het debat over de toekomst van de verbrandingsmotor laait weer op.

Tegelijkertijd bereikt elektrisch rijden een kantelpunt. In de eerste negen maanden van 2026 werden in Europa meer volledig elektrische auto’s geregistreerd dan benzineauto’s. Gewone hybrides blijven voorlopig de grootste categorie. Ondertussen dreigt tanken nóg duurder te worden door de verplichte bijmenging van hernieuwbare brandstoffen en e-fuels. Dit en meer in de podcast!