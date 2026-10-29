Autoblog Podcast #S3E03: Verkeersboetes op de schop + Porsche ziet herstel

In aflevering 3 van seizoen 3 bespreken Wouter en Nicolas een week waarin de Volkswagen Groep in problemen zit. De operationele winst kelderde van 5,4 miljard euro naar slechts 71 miljoen: een daling van 98,7 procent. Tegelijk verkocht het concern ruim tien procent minder auto’s. De grote vraag is dan ook of Volkswagen simpelweg moet krimpen, of vooral de verkeerde auto’s heeft gebouwd.



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