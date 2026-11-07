Autoblog Podcast #S3E04: Cybertruck weg + nieuw snelheidsrecord

In aflevering 4 van seizoen 3 bespreken Wouter en Nicolas een week waarin Tesla afscheid neemt van zijn opvallendste mislukking. Elon Musk bevestigt dat de productie van de Cybertruck medio 2027 stopt. Ooit mikte Tesla op 250.000 tot 500.000 exemplaren per jaar, maar de teller bleef na drie jaar steken rond de 70.000 steken.



Ondertussen laat BYD zien dat elektrische auto’s allesbehalve braaf hoeven te zijn. De Yangwang U9 Xtreme zou 503,17 km/u hebben gehaald. Daarvoor gebruikt hij vier elektromotoren, samen goed voor 3.017 pk, plus een 1.200-voltsysteem. Bij topsnelheid legt de auto bijna 140 meter per seconde af.



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