Autoblog Podcast #S3E05: VW wint met EV’s, Mercedes kapt met EQ

In aflevering 5 van seizoen 3 bespreken Wouter en Nicolas hoe de Europese auto-industrie tegelijk vooruit én achteruit lijkt te gaan. Volkswagen haalt zijn EV-doel voor 2029 jaren eerder dan gepland: 40 procent van de Europese bestellingen is inmiddels elektrisch. Alleen verdient VW aan een ID. Cross of ID. Polo aanzienlijk minder dan aan vergelijkbare benzinemodellen.

Bij Mercedes gebeurt ondertussen bijna het tegenovergestelde. Vrijwel de complete oorspronkelijke EQ-familie verdwijnt uit de Nederlandse configurator. EQA, EQB, EQC, EQE en EQS SUV zijn weg; Mercedes keert terug naar bekende modelnamen met elektrische aandrijving.



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