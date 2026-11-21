In aflevering 6 van seizoen 3 bespreken Wouter en Nicolas een week waarin Volkswagen laat zien hoe extreem een elektrische GTI kan worden. De ID. Polo GTI Clubsport Concept heeft 367 pk, 550 Nm, voorwielaandrijving en sprint in 4,7 seconden naar 100 km/u. Met een tien centimeter bredere koets, rolkooi, Recaro-kuipen en keramische RS3-remmen is dit eerder een kleine circuitauto dan een brave stads-EV.



Verder stijgen de verkeersboetes in 2027 alsnog met 2,7 procent, werken Opel en Leapmotor samen aan een elektrische SUV en presenteert Lamborghini de Temerario Spyder. Dit en veel meer in deze nieuwe aflevering!



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