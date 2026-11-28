Een Golf GTI met 325 pk en een handgeschakelde zesbak: Volkswagen weet hoe je liefhebbers wakker schudt. De oplage blijft beperkt tot precies 1.976 exemplaren. Nicolas en Wouter bespreken in aflevering 7 van seizoen 3 de nieuwe GTI 1976 én de techniek van de elektrische Porsche Boxster. Die krijgt gesimuleerde PDK-versnellingen en instelbaar boxergeluid. Extra beleving of digitaal theater?



Ook de zakelijke kant krijgt aandacht. Polestar worstelt met een schuldenlast van 5,9 miljard dollar en moet op zoek naar financiële ademruimte. De vraag is hoeveel financiële steun Geely nog wil bieden. Ondertussen komt Geely met de Monjaro vanaf 41.990 euro. Hoeveel SUV krijg je tegenwoordig voor dat geld?



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