Autoblog Podcast #S2E24: 680 pk CLA + EU wil je auto laten remmen

In aflevering 24 van de Autoblog Podcast bespreken Wouter en Nicolas weer het opvallendste autonieuws van de week. Van Europese bemoeizucht tot bizarre elektrische sportwagens en de mogelijke comeback van een iconisch automerk.

Het grootste nieuws komt uit Brussel. De Europese Commissie onderzoekt een systeem waarbij auto's je straks niet alleen waarschuwen als je te hard rijdt, maar ook daadwerkelijk afremmen. Dankzij gps, camera's en digitale kaarten zou je auto simpelweg kunnen weigeren harder te rijden dan de maximumsnelheid. Gelukkig is het voorlopig nog niet meer dan een plan, maar het zorgt nu al voor flink wat discussie.

Mercedes-AMG kiest ondertussen voor de compleet andere aanpak. De nieuwe elektrische CLA 45 AMG levert tot 680 pk, sprint in 3 seconden naar de 100 en krijgt zelfs nep-motorgeluiden, kunstmatige schakelmomenten en trillingen in de stoelen om een verbrandingsmotor na te bootsen. Geniaal of juist totaal overbodig?



Dit en meer in deze aflevering!

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