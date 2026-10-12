Autoshow Parijs 2026 (deel 2) - Volvo EX60, Dacia Spring, Renault Gordini

De Autosalon van Parijs zit dit jaar opvallend vol nieuws. In deel 2 lopen we verder langs nieuwe modellen, concepts en vooral veel auto’s waarbij je je afvraagt: voor wie is dit eigenlijk bedoeld?



Volvo is na jaren afwezigheid weer terug op een beurs en neemt onder meer de EX60 Cross Country mee. Bij Zeekr gaat het vervolgens compleet de andere kant op met de 9X. Daarna wordt het een stuk nuchterder. De Dacia Striker combineert de hogere zit van een crossover met de bruikbaarheid van een stationwagon.



Renault pakt ondertussen uit met een vernieuwde Scenic E-Tech, die met de grootste accu tot 642 kilometer haalt. Daarnaast staan er concepts zoals de 270 pk sterke Renault 8 Gordini en de opvallende e-Space Concept



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