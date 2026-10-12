Autoshow Parijs 2026 (deel 3) - Mustang GTD, Audi A2 e-tron, Mercedes-AMG GT 4 Door Coupé
Deel 3 vanaf de Autosalon van Parijs begint meteen goed: met de Ford Mustang GTD.
Daarna wordt het elektrisch. Audi toont de nieuwe A2 e-tron, die je kunt zien als het premium broertje van de Volkswagen ID.3.
Mercedes-AMG pakt nog harder uit met de elektrische GT 4-Door Coupé.
Ook Alpine en BYD laten van zich horen. De A310 Concept grijpt terug op het verleden, terwijl de BYD Atto 8 juist laat zien waar veel Chinese merken heen bewegen.
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