Bespaar op opties, niet op de accu met de Audi Q6 e-tron

Na bijna drie maanden duurtesten nemen we afscheid van de Audi Q6 e-tron. Niet van de dikste quattro of SQ6, maar van de achterwielaangedreven instapper. Die begint bij 61.990 euro, al kostte onze S line met onder meer luchtvering, panoramadak en wat andere opties uiteindelijk ongeveer 73.000 euro.



De basisversie levert 252 pk, haalt 210 km/u en sprint in 7,6 seconden naar 100. Dat is objectief vlot, maar in een stille elektrische SUV voelt het nét wat tam. De 83 kWh-accu biedt 75,8 kWh bruikbare capaciteit. Afhankelijk van uitvoering en wielen bedraagt de WLTP-actieradius 460 tot 530 kilometer. Tijdens een rustige verbruikstest bij 100 km/u noteerden we 16,9 kWh per 100 kilometer.



Laden doet de Q6 juist uitstekend. Dankzij de 800-voltarchitectuur piekt hij officieel op 225 kW, terwijl wij eerder zelfs meer dan 235 kW zagen. Van 10 naar 80 procent duurt ongeveer 21 minuten. Daarmee is een lange reis beslist geen straf.



Tijdens de duurtest overtuigde de Audi vooral met zijn comfort, goede stoelen, prettige bediening en goed werkende navigatie met laadplanning. Ook praktisch zit het goed: 526 liter bagageruimte en een frunk van 64 liter. De software deed het prima, op enkele CarPlay-haperingen en wat kuren met DAB-radio na.



De conclusie is wat ons betreft duidelijk. Voor rustige rijders voldoet deze instapper prima. Maar voor ongeveer 5.000 euro extra krijg je de Q6 Performance met 306 pk, de grote 100 kWh-accu en maximaal 641 kilometer bereik. Laat een paar dure opties achterwege en dát is waarschijnlijk de slimste Q6 e-tron voor de meesten.



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