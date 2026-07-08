Reinier heeft de gaafste rallycollectie die je ooit zult zien

Als je van rally houdt, voelt deze plek als een snoepwinkel. Dit is deel 2 van de bijzondere verzameling rally auto's van Reinier. Van iconische Groep B-monsters tot vergeten homologatiespecials. En geloof ons: je kijkt hier je ogen uit.



Tijdens de rondleiding komen de verhalen minstens zo hard binnen als de auto's zelf. Zo horen we hoe Lancia in 1983 de Audi quattro te slim af was tijdens de Rally van Monte Carlo. Verder staan we oog in oog met legendes als de Audi Sport quattro S1, Ford RS200, Lancia 037, Toyota Celica GT-Four en een Opel Astra Rallycross met bijna 600 pk die in slechts 2,2 seconden naar de 100 km/u knalt. Ook de Peugeot 205 T16, Nissan Sunny GTI-R en diverse unieke race- en servicewagens passeren de revue.



Een deel van deze rallykanonenn kan je 30 augustus zien op het event Cars 'n Joy in Landgraaf. Bekijk ook deel 1 van ons bezoek aan Reinier.