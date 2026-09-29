BMW 3 Serie (G50): zes-in-lijn én een elektrische i3

De nieuwe BMW 3 Serie is er, en liefhebbers kunnen opgelucht ademhalen: naast de elektrische i3 blijft er gewoon een versie met verbrandingsmotor. Sterker nog, BMW trapt af met de M350 xDrive, inclusief de bekende B58-zescilinder. Jammie!



Hoewel de 3 Serie en i3 op hetzelfde platform staan, zijn het duidelijk verschillende auto’s. De benzineversie heeft een langere neus om plaats te maken voor de zes-in-lijn, terwijl de elektrische i3 een langere wielbasis en iets compactere proporties krijgt.



De M350 onderscheidt zich verder met gele dagrijverlichting, zichtbare uitlaten, specifieke M-details en een xDrive-systeem waarbij je de vooras softwarematig kunt uitschakelen.



Onder de motorkap ligt een mild-hybride 3,0-liter zes-in-lijn. De benzinemotor levert 426 pk en 580 Nm, terwijl het systeemvermogen uitkomt op 443 pk. Daarmee komt deze gewone 3 Serie akelig dicht bij M3-territorium. Voor wie het rustiger aan wil doen, komt er ook een achterwielaangedreven 320 met 210 pk.



De elektrische i3 kiest een heel andere route. De voorlopig aangekondigde 50 xDrive krijgt 469 pk, een accu van 108,7 kWh en tot 900 kilometer WLTP-bereik. Snelladen kan met maximaal 400 kW.



Binnenin introduceert BMW Panoramic Vision over de volle breedte van de voorruit, een nieuw centraal scherm en slimme routines die bijvoorbeeld waarschuwingen automatisch kunnen uitschakelen. Niet alles voelt direct als vooruitgang, want fysieke knoppen zijn schaars.



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