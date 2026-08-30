Cupra Formentor VZ5 van Thom: vijfcilinder in gezins-SUV #MijnAuto

Een Cupra Formentor met stekker is in Nederland niets bijzonders. Deze VZ5 BAT met ABT-saus is dat wel. Onder de motorkap ligt namelijk de heerlijke 2.5-liter vijfcilinder uit de Audi RS3 en TT RS. Standaard levert hij 390 pk, maar dankzij de ABT-tuning beschikt dit exemplaar over ongeveer 450 pk.



Eigenaar Thom ging heel bewust op zoek naar deze uitvoering. Een RS3 vond hij vanbinnen krapper en bovendien duurder, terwijl de Formentor praktischer én een stuk zeldzamer is. Nieuw werd de VZ5 hier niet officieel geleverd, dus deze auto kwam via Cupra München en ABT Duitsland naar Nederland. Het is bovendien een gelimiteerde BAT-uitvoering met daarbovenop een ABT-pakket: feitelijk een limited edition van een limited edition.



Sinds kort is ook het OPF verwijderd. Dat is slecht nieuws voor het brandstofverbruik, want iedere tunnel wordt nu een reden om het gaspedaal in te trappen. De vijfcilinder klinkt simpelweg te goed om rustig te blijven.



Toch is dit meer dan een lawaaimaker. De torque splitter op de achteras kan het vermogen actief over de achterwielen verdelen en helpt de auto de bocht in. Er is zelfs een driftmodus. Thom gebruikt de Cupra dagelijks, maar neemt hem ook mee naar de Nürburgring en trackdays op Zandvoort. Daarom zijn remblokken, remleidingen en remvloeistof al aangepakt.

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