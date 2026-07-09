Dacia Spring 2021 – heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Dacia Spring 2021 - heden.

In deze tijden van dure brandstof is elektrisch rijden helemaal zo gek nog niet. Maar de aanschaf van een elektrische auto is duur… Nou helemaal niet. Want in 2021 kwam deze Dacia Spring op de markt. De goedkoopste elektrische auto van Europa.

Het is een auto die het concept van ‘budget-EV’ zeer serieus, misschien wel letterlijk, neemt, met alle voor- en nadelen die daarbij horen. Wie een Dacia Spring overweegt als occasion moet vooral helder hebben wat hij verwacht, want deze auto is bewust gebouwd binnen een strak prijskader en dat zie je terug op verschillende plekken.

Moedermerk heeft al jarenlang ervaring met elektrische auto’s als de Zoe, Kangoo ZE en Fluence ZE. Die ervaring is ingezet voor een budget EV onder de vlag van het budgetmerk Dacia. De Dacia Spring wordt op sommige markten ook als Renault (de K-ZE en Kwid) uitgebracht.

Er is wel een groot verschil tussen die Chinese K-ZE en de Dacia Spring. De KZ-E wordt alleen in China geleverd. Daar gelden er andere eisen op het gebied van veiligheid. In Europa zijn de eisen een stuk strenger. Om te zorgen dat de Dacia Spring daar (ternauwernood) aan voldoet, is de auto flink aangepast. De Dacia Spring is voorzien van een versterkt chassis, zes airbags én diverse veiligheidsassistenten aan boord.

De Dacia Spring is heerlijk eenvoudig en simpel qua opzet. Het is een klein crossovertje, die qua formaat absoluut in het kleine segment thuishoort. Officieel is het een B-segment auto, maar het is een A-segment qua ruimte en prestaties. De Dacia Spring is 3,74 meter lang, 1,58 meter breed en 1,52 meter hoog. De wielbasis bedraagt slechts 2,42 meter. De bagageruimte is 300 liter en kan groeien naar een bescheiden 600 liter als je het bankje neerklapt.

Dat is niet rijkelijk veel. Maar die filosofie wordt toegepast op de gehele auto. Er zit een heel bescheiden motor in de Dacia Spring. De elektromotor is in het begin goed voor maximaal 45 pk en 125 Nm. Dat is op geen enkele wijze ‘veel’ te noemen. Aan de andere kant, de Spring weegt net iets meer dan 900 kilogram, dus je hebt ook niet heel erg veel vermogen nodig. De prestaties zijn niet heel denderend. Van 0-100 km/u accelereren duurt 19,1 seconden. Dat is naar moderne maatstaven erg langzaam. De topsnelheid bedraagt slechts 125 km/u.

Aan de andere kant, publiekslievelingen als de Fiat 500, VW Kever en Citroen 2CV waren nauwelijks sneller, maar dat was wel een andere tijd. De Dacia Spring is voorzien van een 26,8 kWh-accupakket. Wederom, niet enorm groot. Maar met een groter accupakket wordt de auto zwaarder. Dat betekent dat ook zwaardere remmen, ophanging en dergelijke. Op een volle lading kun je ongeveer 230 kilometer halen. Het laden zelf kan maximaal tot 30 kW, dus verwacht geen wonderen als de accu compleet leeg is en je moet laden voor de volgende 230 km.

De Dacia Spring is natuurlijk ontwikkeld voor stedelijke gebieden. Dan komt de efficiency en het hoge rendement van een elektrische motor helemaal tot zijn recht. De range van 230 kilometer blijft op lage snelheden bij een EV veel beter bij een auto met verbrandingsmotor. Met dik 200 stadskilometers moet je elke dag prima uit de voeten komen, zelfs in de gehele randstad waarbij 100 km/u op de snelweg rijden eerder uitzondering dan regel is.

Hij is er als 45 en als 65 pk uitvoering. In 2024 kreeg het autootje een grondige facelift die de buitenkant een volledig ander aanzicht gaf en een nieuw logo op de snuit. Inmiddels is de auto er ook met 70 en 100 pk. De actieradius is nog altijd zo rond de 230 kilometer.

We doken voor jullie in alle aandachtspunten die we konden vinden om aan te denken als je een Dacia Spring 2021 – heden wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Dacia Spring 2021 – heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop voor de aanschaf even door de lijst met Dacia Spring 2021 – heden problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De Dacia Spring is altijd een vijfdeurs hatchback met vier zitplaatsen. Het is best een klein autootje om te zien. En zo voelt het eigenlijk ook als je erin rijdt. Qua veiligheid is het niet om over naar huis te schrijven, de kreukelzone dat ben jij.

De pre-facelift van de Spring scoorde in 2021 een schamele één ster bij Euro NCAP. De directeur van Euro NCAP noemde het destijds expliciet ‘cynisch’ dat een auto met zo’n laag beschermingsniveau op de markt werd gebracht onder de noemer van betaalbare mobiliteit. Met name de zij-impactbescherming en de actieve veiligheidssystemen werden als onder de maat beoordeeld. Bij een frontale botsing bleef het passagierscompartiment grotendeels intact, maar de bescherming van borst, bekken en benen was onvoldoende. Achterpassagiers lopen een verhoogd risico op nekletsel bij een kop-staartbotsing.

De facelift van 2024 heeft op het gebied van veiligheid verbeteringen doorgevoerd, met name in de actieve veiligheidsuitrusting (rijhulpsystemen) die volgens nieuwere EU-regelgeving verplicht is. Dat lost echter niet alle structurele kanttekeningen op die er ten aanzien van de basisconstructie van de auto bestaan. Wie de Spring overweegt als gezinsauto of voor lange snelwegritten doet er goed aan dit mee te wegen.

Dat gezegd, het plaatwerk van de auto is dun. Het is een sober gebouwde auto. Steenslag en parkeerschades zie je door dat dunne plaatwerk ook goed, dus maak een kritische rondje.

Ook van binnen zie je duidelijk dat er bespaard is op de afwerking. Hard plastic, geen geluidsisolatie van betekenis en naar luxe is het zoeken. Nou ja, wel een 7 inch touchscreen pre-facelift en een 10 inch scherm na de facelift.

De stoelbekleding slijt snel en ook het stuur ziet er snel gebruikt uit. Loop dat even na. De stoelen zijn niet persé heel geschikt voor lange Nederlanders en er is ook weinig zijdelingse steun. Maar ook hier moeten we de prijs in herinnering brengen. Er is natuurlijk ook maar zoveel wat je kunt verwachten bij een budget EV als deze.

Check ook even de veiligheidsgordels op beschadigingen. We komen klachten tegen dat de gordels slecht oprollen en zo snel tussen de portieren komen te zitten. Daar beschadigen ze van. Even nalopen dus.

Onderstel

Het onderstel van de Spring is simpel: MacPherson veerpoten voor, een torsiebalk-achteras. Voor stadsgebruik werkt het prima, voor snelweggebruik is het rijgedrag aan de onrustige kant. Op de snelweg merk je de smalle banden, de relatief korte wielbasis en het wat winddrukgevoelige profiel van de auto. Voor lange ritten is de Spring vermoeiend om te rijden. Probeer dat uit tijdens de proefrit

Na de facelift is het onderstel iets aangescherpt, met name de schokdemperafstelling en de stuurkarakteristiek. De verschillen zijn merkbaar maar niet dramatisch. Test tijdens een proefrit altijd ook even op snelheden boven de 80 km/u om de stabiliteit te beoordelen – in de stad merk je weinig van eventuele onbalans, op de snelweg wel.

Let wel even op, want er worden, ook bij lage kilometerstanden, versleten assen en lekkende schokdempers gemeld. Check dat bij de Dacia Spring occasion die je op het oog hebt. Rij er ook even een paar flinke drempels mee over en leg je oren te luisteren.

Remmen zijn standaard schijven voor en trommels achter. De Spring is licht zo’n 900 kilo, dus de remmen hebben weinig te verstouwen. Toch worden online wel problemen met zowel de voet- als de parkeerrem gemeld. Voer dus even een stevige remtest uit bij de proefrit en kijk of de auto op de handrem ook blijft stilstaan.

Aandrijflijn

Weinig spannends te melden hier. Een enkele elektromotor op de vooras, geen versnellingsbak, want een EV, dus altijd een automaat en alle 45 trappelende pk’s direct beschikbaar. Dat maakt hem wel echt langzaam met optrekken hoor. Kun je een 65 pk versie vinden, dan zouden wij daarvoor gaan. En dan houdt het nog niet over.

Let even op, de Dacia Spring heeft geen P-stand alleen een N en een ouderwetse handrem. Even wennen.

Een euvel wat bij de aandrijflijn van de pre-facelift versie veelvuldig voorkomt is speling in de reductie-as. Die brengt het vermogen van de elektromotor over naar de wielen. Als die speling groot is dan kun je een flinke bonk horen tijdens het rijden. Volgens de importeur een producteigenschap die geen kwaad kan, maar het is bij de facelift wel verholpen.

Hoe kun je dat nu tijdens de proefrit testen om te kijken of jouw exemplaar het heeft? Ga rijden, ergens tussen de 60 en de 100. En laat het stroompedaal los (druk van de aandrijflijn af) en tik dan met puntje van je schoen weer snel het pedaal in. Dan kan die die speling duidelijk horen en voelen.

Elektronica

Het infotainment is zoals altijd het startpunt. Voor de facelift dus een 7 inch scherm, na de facelift een 10 inch scherm. Apple Carplay en Android auto aan boord. Wel even je telefoon eraan hangen tijdens de proefrit he? Altijd kijken of het allemaal werkt. Kijk even kritisch naar het touchscreen, we komen klachten tegen over snelle slijtage van de schermen.

Que elektronica check even alles goed. Kijk of de elektrische ramen en buitenspiegels het doen, probeer de airco uit. Belangrijk, want we komen hier af en toe wat klachten over tegen online.

In 2022 was er een terugroepactie oor een softwareprobleem in de lader (Battery Charger Unit) waarbij de auto soms niet meer wilde starten. Ongeveer 1.700 exemplaren werden destijds teruggeroepen. Controleer op rdw.nl of de Dacia Spring occasion die je op het oog hebt nog terugroepacties open heeft staan.

Check even de achteruitrijcamera. Die wil nog wel eens lek zijn waardoor er condens in de camera komt. Ook zijn er klachten over de dimlichten. Die geven te weinig licht. Even andere lampjes erin en gaan.

Motoren

Tja, motoren. Elektromotoren zijn niet zo spannend om iets over te zeggen. Weinig slijtageonderdelen en met het gewicht van de auto, 900 kg, en de prestaties die van de auto worden verwacht wordt die elektromotor in dit geval ook niet enorm belast.

Dan maar iets over het batterijpakket. Het is een lithium ijzerfosfaat batterij. Over het algemeen valt de degradatie van zo’n batterij erg mee, maar wil je zekerheid, laat dan de State of Health van de batterij testen. Let op, voor de facelift heeft de Dacia Spring geen verwarming voor de batterij wat bij koud weer de laadsnelheid negatief beïnvloed en ook de actieradius…

Snelladen is niet standaard op de basisuitvoering. Check of die optie er is. Verwacht er ook weer niet teveel van. Voor de facelift is zo’n 30 kW de max en na de facelift zou de auto 50 kW moeten halen. Stukje consumentenadvies onzer zijde is om er wel één met snellaadoptie te zoeken. Mocht je dan eens wat verder willen rijden, dan kun je ook sneller laden onderweg als de beperkte actieradius je opbreekt.

Elektrisch

Spring Electric 45, 45 pk, 26,8 kWh batterij, 230 km WLTP (tot 2024)

Spring Electric 45, 45 pk, 26,8 kWh batterij, 220 km WLTP Vanaf 2024)

Spring Electric 65, 65 pk, 26,8 kWh batterij, 220 km WLTP (vanaf 2023)

Spring Electric 70, 70 pk, 24,3 kWh batterij, 225 km WLTP (vanaf 2026)

Spring Electric 100, 100 pk, 24,3 kWh batterij, 225 km WLTP (vanaf 2026)

Nog even een klein dingetje. We zijn misschien niet kneiter enthousiast over de auto, MAAR, de eigenaren zijn dat wel. Echte Nederlanders als we zijn nemen we de minpunten voor lief. Oké hij stuitert over drempels, oké het is allesbehalve een bochtenridder, oké de actieradius is minimaal, MAAR man o man wat rijdt het goedkoop. Daar zijn de eigenaren online het allemaal roerend over eens. En dus zijn ze razend tevreden. Slechts 1 ster veiligheid of hard plastic of niet.

Aanbod Dacia Spring 2021 – heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Dacia Spring 2021 - heden is er te vinden. Op dit moment staan er 37 stuks te koop.

Dat begint bij een exemplaar uit 2021. Dik 77 duizend kilometer op de teller, de 45 pk versie en voor 9.225 euro is ie van jou. De duurste is een hagelnieuwe Spring Electric 70 uit 2026. Die kost 21.940 euro.

Voor het totale aanbod van de Dacia Spring 2021 – heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een Dacia Spring uit 2023 met de 27 kWh batterij en die mochten we lenen bij Stam Renault in Nieuwegein.