De BMW iX5 G65 - mega accu en mega range!

De nieuwe BMW X5 is hier. En deze kersverse generatie is niet zomaar een beetje bijgepunt, maar compleet vernieuwd. BMW pakt het dit keer anders aan, want de nieuwe X5 komt met maar liefst vijf verschillende aandrijflijnen. Van diesel en benzine tot plug-in hybride, volledig elektrisch én zelfs waterstof. Ja, echt.



Het grootste nieuws is zonder twijfel de iX5. De volledig elektrische versie krijgt een accupakket waar je u tegen zegt: liefst 140 kWh netto. Daarmee mikt BMW op meer dan 800 kilometer WLTP-actieradius. Voor een SUV van bijna vijf meter lang en bijna drie ton zwaar zijn dat indrukwekkende cijfers. Snelladen gaat bovendien met meer dan 450 kW, waardoor die enorme accu ook weer relatief snel vol zit.



Qua design volgt de X5 de nieuwe Neue Klasse-filosofie. Minder chroom, strakkere lijnen, verlichte nieren en opvallende koplampen met een geïntegreerde X-vorm. Of je het mooi vindt, laten we aan jullie over, maar subtiel kun je het niet noemen.



Ook binnenin zet BMW een flinke stap. Het nieuwe Panoramic iDrive-projectiesysteem vervangt grotendeels het traditionele dashboard en moet informatie beter in het zicht van de bestuurder brengen. Daarnaast zijn er luxe materialen en een optioneel passagiersdisplay.



Voor wie nog niet volledig elektrisch wil rijden zijn er twee plug-in hybrides. De dikste M60e combineert een zescilinder benzinemotor met elektromotoren voor ruim 600 pk en bijna 100 kilometer elektrische actieradius. Dit en meer over de nieuwe BMW X5 in de video.

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