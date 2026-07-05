De Cadillac ELR van Jan is de enige van Nederland #MijnAuto

Een Cadillac zie je in Nederland al zelden. Maar een Cadillac ELR? Daar rijdt er precies één van rond. En juist daarom is deze aflevering van Mijn Auto zo leuk.



Eigenaar Jan was jaren geleden al verliefd op de ELR, maar moest zijn droom toen laten varen omdat de achterbank simpelweg te klein bleek voor zijn gezin. Jaren later, terwijl hij eigenlijk op zoek was naar een Zeekr X, verscheen deze Cadillac ineens weer op zijn scherm. Soms kiest de auto jou.



De ELR is een vreemde eend in de bijt. Onder de stijlvolle coupécarrosserie schuilt namelijk dezelfde techniek als in de Opel Ampera en Chevrolet Volt. Dat betekent geen traditionele plug-in hybride, maar een elektrische auto met een benzinemotor die als range extender fungeert. Je rijdt dus altijd elektrisch, terwijl de 1,4-liter benzinemotor alleen stroom opwekt als dat nodig is.



Dat maakt de ELR verrassend bruikbaar. Zo'n 60 kilometer volledig elektrisch voor de dagelijkse ritten, maar dankzij de benzinemotor kun je zonder laadstress ook lange afstanden rijden. Precies de reden waarom Jan zijn volledig elektrische Honda e inruilde voor deze Cadillac.

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