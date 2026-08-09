Erwin kocht de goedkoopste Porsche 718 Boxster van het internet #MijnAuto

Een Porsche 718 Boxster met viercilinder: volgens puristen is dat vloeken in de kerk. Eigenaar Erwin dacht daar na één proefrit anders over. Hij zocht eigenlijk een 981 met zescilinder, maar stuitte op deze 718 2.0, destijds de goedkoopste van Nederland. Een zonnig motorritje naar de verkoper eindigde met een Boxster op naam.



Standaard levert de tweeliter al genoeg snelheid, maar deze kreeg een stevige kuur en staat volgens de rollenbank op 394 pk. Daardoor is het karakter compleet veranderd. Vanaf ongeveer 2.000 toeren komt het koppel erin, waarna de motor tot boven de 7.000 toeren blijft trekken. Met zo’n 500 Nm, een razendsnelle PDK en een gewicht van iets meer dan 1.300 kilo voelt hij serieus snel, zonder dat je meteen krankzinnige snelheden nodig hebt om plezier te maken.



Erwin rijdt ermee naar de Eifel, het Sauerland, de Alpen en de Balkan. Op bochtige wegen komt de middenmotorlay-out volledig tot zijn recht: veel balans, direct insturen en genoeg vermogen om iedere bochtuitgang interessant te maken.

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