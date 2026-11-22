De Lexus IS F is de vreemde eend tussen de sportsedans. Waar BMW, Mercedes en Audi destijds hun M3, C63 en RS4 hadden, kwam Lexus met een 5.0-liter atmosferische V8. Rob viel voor die combinatie van Japanse degelijkheid, zeldzaamheid en een motor die pas hoog in de toeren echt wakker wordt.

Deze faceliftversie uit 2011 heeft 423 pk, een mechanisch sperdifferentieel, een verbeterd onderstel en een achttrapsautomaat. Rob monteerde een catback-uitlaat met kleppen, zodat de auto laat horen wat er onder de kap ligt zonder permanent asociaal luid te zijn.

Geef je ook op voor Mijn Auto door het formulier in te vullen.





