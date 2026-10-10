Nummer 20 van 50: de extreem zeldzame Porsche 964 Cup

De Porsche 911 964 is op zichzelf al een gewilde klassieker, maar een originele Carrera Cup maakt het verhaal een stuk interessanter. The Collectables heeft momenteel een exemplaar uit 1990 in de veiling staan. Dit is nummer 20 van de eerste serie van slechts 50 exemplaren.

De Porsche 964 Carrera Cup werd in 1990 geïntroduceerd als raceversie van de 964 Carrera 2. Daarmee legde Porsche de basis voor wat later uitgroeide tot de wereldwijd bekende 911 GT3 Cup. De formule was vrij simpel. Zoveel mogelijk gewicht eruit en zoveel mogelijk raceauto erin.

De luchtgekoelde 3,6-liter zescilinder boxer werd opgevoerd tot ongeveer 275 pk, terwijl het interieur vrijwel volledig werd gestript. Met onder meer een Matter-rolkooi, aangepast onderstel, krachtigere remmen en een sperdifferentieel woog de Cup ongeveer 200 kilo minder dan een reguliere 964. Het resultaat was een auto van iets meer dan 1.100 kilo.

Nummer 20

Het exemplaar dat nu wordt aangeboden is extra bijzonder vanwege zijn geschiedenis. De auto werd in 1990 ingezet door de Duitse coureur Thomas Knoblich, die er tussen maart en oktober van dat jaar elf Carrera Cup-races mee reed. Vervolgens kwam de 964 in handen van de Italiaanse coureur Giuseppe Giovenzana, die er tot eind 1993 wedstrijden mee reed.

Daarna bleef de Porsche actief in de racerij en wisselde hij meerdere keren van eigenaar. De racehistorie is daarbij goed gedocumenteerd. Zowel een ONS Wagenpass als een Italiaans technisch paspoort zijn aanwezig. Uiteindelijk belandde de auto in de Verenigde Staten, waarna hij via een Nederlandse Porsche-coureur bij zijn laatste eigenaar terechtkwam.

Die wist de raceauto uiteindelijk van een Nederlands kenteken te voorzien. De 964 stond vervolgens ongeveer dertien jaar stil. Porsche Classic Centre Gelderland heeft hem recent weer tot leven gewekt met onder meer een nieuwe brandstofpomp en filters. Ook de koppelingscilinders zijn vervangen en de remmen ontlucht.

Matching numbers

Voor verzamelaars zit de grootste aantrekkingskracht in het feit dat de carrosserie, motor en het chassisnummer nog bij elkaar horen. Dat is bij oude Cup-auto’s bepaald geen vanzelfsprekendheid. Veel exemplaren hebben gedurende hun raceleven schade opgelopen en kregen vervolgens een andere carrosserie of motor.

De versnellingsbak is overigens niet matching; het nummer wijkt vier cijfers af van het originele exemplaar. Verder zijn er duidelijke sporen dat deze 964 daadwerkelijk heeft gewerkt voor zijn geld. Eerste lak is hij uiteraard niet en er zijn tekenen van herstel zichtbaar, maar de carrosserie staat volgens de aanbieder netjes recht en verschillende laspunten lijken origineel.

Met 53.502 kilometer op de teller en een Nederlandse registratie is dit bovendien een zeldzame combinatie: een echte historische raceauto waarmee je in principe ook de openbare weg op kunt. Dat is hoogtijd ook. Na 13 jaar stilstaan schreeuwt deze 964 om gereden te worden.

De veiling loopt tot 22 oktober. Hoe vaak krijg je nou de kans om een raceauto met kenteken te kunnen kopen?

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