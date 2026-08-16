De Suzuki Swift Sport van Raymond is goedkoop, licht en verslavend leuk #MijnAuto

De Suzuki Swift Sport is misschien wel een van de leukste betaalbare junior hot hatches van zijn generatie. Een lichte hatchback met een gretige motor en een lekker direct onderstel. Wat heb je nog meer nodig?



Eigenaar Raymond is 23 en gebruikt deze Swift Sport dagelijks. Onder de motorkap ligt een 1.6-liter viercilinder met 136 pk, en juist omdat er geen turbo op zit moet je werken voor je snelheid. Vanaf ongeveer 4.000 à 4.500 toeren komt het blok echt tot leven en trekt hij enthousiast door richting de rode lijn. Met een gewicht van ongeveer 1.040 kilo voelt dat in de praktijk veel levendiger dan de cijfers doen vermoeden.



Op bochtige binnenwegen komt de Swift helemaal tot zijn recht. Hij stuurt direct, voelt lichtvoetig en daagt je uit om iedere rotonde en iedere bocht nét wat sportiever te nemen, zonder dat je meteen op krankzinnige snelheden zit. Dat maakt hem juist in Nederland zo leuk.



Daar komt bij dat de Swift Sport ook nog eens verrassend verstandig is. De verzekering en het verbruik blijven overzichtelijk en qua betrouwbaarheid is er weinig reden tot zorgen. Raymond houdt zijn exemplaar bovendien grotendeels standaard, juist omdat het onderstel af fabriek al zo goed in balans is.

Geef je ook op voor Mijn Auto door het formulier in te vullen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover