De Toyota Supra van Jordi is niet helemaal standaard meer #MijnAuto

De Toyota Supra Mk4 is allang geen gewone sportauto meer. Dankzij The Fast and the Furious, Gran Turismo en natuurlijk de legendarische 2JZ-motor groeide de A80 uit tot een icoon. Maar hoe is het om er écht een te bezitten? In deze aflevering van Mijn Auto stappen we in bij Jordy, die zijn Supra inmiddels al ruim elf jaar koestert.



Hij kocht de auto toen hij nog maar 19 jaar oud was, ruim voordat de prijzen door het dak gingen. Destijds verkeerde de Supra technisch in matige staat, maar in de jaren daarna bouwde hij hem stap voor stap op tot de auto die hij altijd voor ogen had. Geen showauto, maar een straat-Supra die vooral geweldig moet rijden.





Geef je ook op voor Mijn Auto door het formulier in te vullen.