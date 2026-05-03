Deze BMW wil niemand… maar is stiekem top #MijnAuto

In deze “Mijn Auto”-video stappen we in een BMW die je niet elke dag ziet: de 3 Serie GT, en dan ook nog eens als 335xi. Een beetje de vreemde eend in de bijt — maar juist daarom interessant.

De eigenaar kwam van Volkswagen, met onder andere een Golf R32 en een Tiguan, maar miste uiteindelijk toch vermogen en beleving. En ja, als je eenmaal meer dan vier cilinders hebt gereden… dan wil je niet meer terug.



Deze 335xi heeft een 3.0 zes-in-lijn met zo’n 306 pk en xDrive vierwielaandrijving. Geen hardcore M, maar wel serieus snel — en met tuning zit je zo richting de 400 pk. Toch kiest de eigenaar bewust voor betrouwbaarheid en onderhoud boven extreme mods.



Waarom een 3 GT en geen Touring? Simpel: ruimte en comfort. Met een groeiend gezin is die extra praktische hatchback-vorm gewoon ideaal, zonder dat je inlevert op rijplezier.



Tijdens het rijden valt meteen op hoe strak en volwassen de auto aanvoelt. Zeker vergeleken met eerdere auto’s voelt dit als een flinke stap vooruit. BMW-rijden bevalt zo goed dat de kans groot is dat de volgende auto weer een BMW wordt.



Natuurlijk zijn er aandachtspunten: onderhoud, bekende N55-issues en slijtage bij hogere kilometerstanden. Maar met goed onderhoud blijft het een sterke basis.

