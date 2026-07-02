9.000 toeren aantikken met een bijna nieuwe Honda S2000

De Honda S2000 is geen extreem zeldzame of gelimiteerde sportwagen, maar ze zijn inmiddels zeer gewild. De atmosferische toerenmotor heeft op velen een onweerstaanbare aantrekkingskracht.

Dat zie je ook terug in de prijzen op de occasionmarkt, maar dit exemplaar is pas écht een collector’s item. Onze vrienden van The Collectables hebben een Honda S2000 met slechts 8.471 kilometer in de aanbieding. Probeer er maar eens eentje te vinden met minder kilometers. Dat gaat je niet lukken. Overigens staan er inmiddels iets meer kilometers op, want Wouter heeft er wel een rondje mee gereden. Maar dat was een klein rondje.

120 pk per liter













Het betreft een exemplaar uit 2001, oftewel een pre-facelift. De AP1, voor de kenners. Onder de kap ligt de 2,0 liter viercilinder, die er zonder turbo’s, superchargers of wat dan ook 240 pk uit weet te persen. Dat is 120 pk (!) per liter. Om het vermogen er daadwerkelijk uit te halen moet je natuurlijk wel lekker doorhalen, en dat is precies wat de S2000 zo leuk maakt. Je kunt het gaspedaal in blijven trappen tot 9.000 toeren.

De motor is de grootste attractie van de S2000, maar ook de rest van het plaatje klopt helemaal. De plaatsing van de motor achter de vooras zorgt voor een mooie gewichtsverdeling, de geavanceerde ‘in-wheel’ double wishbone ophanging zorgt voor een puike wegligging en het sperdifferentieel maakt het feest compleet. Bovendien weegt deze auto maar 1.250 kg.

Nauwelijks mee gereden









De auto heeft nog maar twee eigenaren gehad en is het grootste deel van zijn leven in het bezit geweest van de eerste Duitse eigenaar. Die er dus nauwelijks mee gereden heeft. Dat maakt deze Honda S2000 een uniek aanbod. Meebieden kan via de website van The Collectables, tot en met dinsdagavond 20.00. We zouden zeggen: grijp je kans!

Vergeet ook niet de video te kijken, waarin Wouter de 9.000 toeren aantikt met deze Honda S2000!

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