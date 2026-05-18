Volvo XC60 krijgt GIGANTISCHE accu: 200 km elektrisch!

De Volvo XC60 is inmiddels een oude bekende, maar met pensioen gaan? Mooi niet. Volvo geeft zijn verkooptopper, net als de EX-, XC- en EC40, voor modeljaar 2027 opnieuw een flinke update. En deze keer blijft het niet bij een ander grilletje en een paar nieuwe lampen.



De grootste verandering zit namelijk onder je kont. De nieuwe Long Range plug-in hybride krijgt een accupakket van ruim 40 kWh, waarmee de XC60 tot ongeveer 200 kilometer volledig elektrisch kan rijden. Tweehonderd. In een PHEV. Dan begint de grens tussen plug-in hybride en elektrische auto behoorlijk wazig te worden.



De T6 combineert zijn elektromotor met een 2.0-liter turbomotor en levert 355 pk systeemvermogen. Mag het wat lomper, dan is er natuurlijk de T8: 460 pk en in 4,8 seconden naar 100 km/u. Is de accu uiteindelijk leeg, dan heb je nog altijd gewoon een benzinemotor aan boord. Snelladen zit er helaas niet in; de XC60 kan alleen AC-laden.



















Ook de rest van de XC60 is aangepakt. Nieuwe Matrix LED-koplampen met een aangepaste Thor’s Hammer, een plattere grille, andere bumpers en donkerdere achterlichten moeten hem weer een paar jaar jonger laten lijken. Binnenin zijn de wijzigingen subtieler, met onder meer nieuwe afwerking en een 11,2-inch infotainmentscherm met Google-diensten.



Maar de interessante vraag blijft: is een PHEV waarmee je 200 kilometer elektrisch kunt rijden briljant, of kun je dan net zo goed volledig elektrisch gaan? De volledig elektrische EX60 heeft namelijk in de beste spec maar liefst 810 kilometer rijbereik. Maak hieronder je keuze kenbaar!

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