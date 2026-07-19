Rick rijdt 80.000 km per jaar in zijn BMW 540D Touring #MijnAuto

In deze video stapt Wouter in bij Rick voor een flinke dosis ouderwetse dieselromantiek. Zijn dagelijkse auto is een BMW 540d xDrive uit 2021. Een bijna volledig uitgeruste 5 Serie met 340 pk en 700 Nm aan koppel.



Deze zescilinder diesel doet precies waar Rick blij van wordt: moeiteloos versnellen, enorme trekkracht en op de Autobahn zonder drama hoge snelheden vasthouden. Tegelijk blijft de 540d stil, comfortabel en opvallend zuinig. Rustig gereden is 1 op 17 haalbaar; met veel snelle Duitse kilometers komt hij uit rond 1 op 11.



De auto is bovendien rijk uitgerust met onder meer adaptieve demping, vierwielbesturing, stoelventilatie, massagefuncties en uitgebreid leder. Vooral het adaptieve onderstel en de meesturende achteras maken volgens Wouter een groot verschil. Comfortabel op lange afstanden, maar toch stabiel en verrassend wendbaar.



Rick vertelt ook over zijn eerdere BMW-avonturen, waaronder een getunede 530d waarvan de motor uiteindelijk letterlijk stukliep. Toch bleef de liefde voor diesel overeind. Deze 540d is voor hem de ideale alleskunner. Snel, luxe, praktisch, geschikt voor wintersport en perfect voor lange werkdagen in Duitsland.

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