Zo ziet het eruit als je met een Tesla Model S Plaid crasht met 300km/u

Even je auto uitlaten op de AutoBahn, waar het nog legaal kan, doen we allemaal met plezier. Maar dat het ook heel goed fout kan gaan bewijst deze Tesla-rijder. Nog vlak voordat zijn Model S Plaid de 300 km/u aantikt, explodeert een van zijn banden. De auto wordt direct onbestuurbaar en eindigt ergens in de berm.

Gelukkig overleed er niemand bij het ongeval, maar bleef er maar weinig van de auto over. Volgens de inzittende zouden zou het ongeval gebeurd zijn door een combinatie van een probleem met de ophanging van de Tesla, waardoor banden extra hard slijten. Ook kwam hij er na het ongeluk achter dat de banden die hij onder zijn auto had zitten, onderdeel uitmaakten van een terugroepactie. Het rubber kon van het loopvlak delamineren. Of dat hier ook het geval was...

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