Dit ging helemaal mis op Zandvoort #junkyardrace

Autoblog gaat weer racen op Zandvoort tijdens de Junkyardrace. Dat verliep dit keer niet helemaal volgens plan. Tijdens de 6-uurs endurance race met budgetauto’s verschijnen we weer met een Peugeot 206 GTI aan de start.

Veel actie, veel auto’s op de baan en een mix van ervaren en beginnende coureurs zorgen altijd voor een chaotische maar leuke race.





Tijdens zijn stint merkte Wouter dat de auto steeds slechter stuurt. Meer onderstuur, vreemde feedback en een gevoel dat er iets niet klopt. Eerst lijkt het op warme banden of balansproblemen… maar dan wordt het serieus.





In de beroemde Audi S-bochten gaat het fout: onderdelen vliegen over de baan en de auto moet direct stilgezet worden. Wat is dat nou? Check de video!





