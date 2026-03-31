Dit is de vernieuwde Mercedes-AMG GLE 53: hybride met 585 pk

Mercedes trekt vandaag het doek van de vernieuwde GLE. Die behandelen we in een afzonderlijk artikel (plus video), maar voor de liefhebbers is er ook meteen een AMG-variant. Of eigenlijk zelfs twee.

Een echte topversie in de vorm van een GLE 63 AMG is er vooralsnog niet, maar er zijn twee varianten van de GLE 53. Deze hebben allebei de bekende zes-in-lijn, maar je kunt kiezen uit een mild hybrid en een plug-in hybride. Of nou ja, waarschijnlijk kunnen we in Nederland helemaal niet kiezen en krijgen we alleen de PHEV. Dat was voor de facelift namelijk ook het geval.

Facelift

Het is een facelift, dus laten we maar even met de buitenkant beginnen. De GLE heeft nieuwe koplampen en achterlichten, maar die zijn natuurlijk niet specifiek voor de AMG. Wél specifiek voor de Mercedes-AMG GLE 53 zijn de verticale spijlen in de grille, met een opvallende chromen rand. Aan de achterkant is de GLE 53 weer te herkennen aan de vier ronde uitlaatpijpen.

Specificaties

De zes-in-lijn leverde voor de facelift 544 pk. Dat is nu… tromgeroffel… 544 pk. Je zou dus denken dat de motor ongewijzigd is, maar niets is minder waar. Het blok is onder meer voorzien van een nieuwe cilinderkop en een nieuwe nokkenas. De zes-in-lijn kan nu meer toeren draaien, het maximale koppel stijgt van 560 naar 600 Nm en de gasrespons zou beter moeten zijn.

Je krijgt ook nog meer pk’s, maar die komen uit de elektromotor. Het elektrische vermogen stijgt van 156 pk naar 184 pk. Het systeemvermogen komt daarmee uit op 585 pk. Gek genoeg blijft het systeemkoppel wel gelijk ten opzichte van de pre-facelift, met 750 Nm.

Voor alle duidelijkheid: we hebben het nu over de Hybrid (die een stekker heeft). De mild hybrid moet het doen met 23 elektrische pk’s. Wel heeft deze versie een overboostfunctie, die tijdelijk zorgt voor 40 Nm extra koppel.

Interieur

Net als in de non-AMG is het dashboard flink op de schop gegaan. Je ziet nu een schermencluster dat over de hele breedte van het dashboard loopt, in lijn met de nieuwste modellen van Mercedes. Zo valt niet op dat de GLE in de basis alweer 8 jaar oud is. De GLE 53 onderscheidt zich onder meer met het afgeplatte AMG-stuurtje.

Een prijskaartje is op het moment van schrijven nog niet bekend. Maar om een idee te geven: de huidige GLE 53 kost minimaal €129.532. Tegen een bescheiden meerprijs van €3.500 is ‘ie ook te krijgen als Coupé. Reken erop dat de nieuwe GLE 53 is in ieder geval niet goedkoper is.

