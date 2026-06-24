Elektrische BMW M3 is kneiterdik, maar heeft geen zes-in-lijn

Een week na de onthulling op Le Mans was de BMW M Neue Klasse Concept al te zien in Nederland. Tijdens de Historic Grand Prix op Zandvoort, om precies te zijn. Deze auto heeft verder weinig met de historie van BMW te maken, maar dat mag de pret niet drukken.

Wouter neemt je in deze video mee langs alle details van de BMW M Neue Klasse Concept, zowel vanbuiten als vanbinnen. Het is nog een concept car, maar reken erop dat deze auto zonder al te grote wijzigingen in productie gaat. Onder wat voor naam weten we nog niet precies, maar waarschijnlijk gewoon als M3 (met of zonder i). Wil je tóch per se een M3 met een verbrandingsmotor? Niet getreurd, die komt er ook nog aan.