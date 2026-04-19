Dit is waarom oude hot hatches eigenlijk leuker zijn #MijnAuto

In deze “Mijn Auto”-video stappen we in een echte liefhebbersauto: de Mini Cooper S R53. Geen moderne turbo-hatch, maar een rauwe, mechanische hot hatch met een supercharger.



Eigenaar Wouter wilde eigenlijk een BMW 1-serie, maar werd door familie in een Mini geduwd. Met tegenzin ingestapt… en na één keer gas geven verkocht. Sindsdien is dit zijn daily.



Deze Cooper S is niet helemaal standaard: een kleinere pulley en andere uitlaat zorgen voor zo’n 190-200 pk. Maar belangrijker: het karakter. Lineaire power, direct stuurgevoel en dat typische “go-kart gevoel” waar Mini om bekendstaat.



En dat maakt het verschil met moderne hot hatches. Geen turbo-lag of kunstmatige beleving, maar puur rijden. Licht, compact en speels — precies wat je wil op dit soort wegen.



Natuurlijk zijn er ook minpunten. Hij is niet zuinig (ongeveer 1 op 10), vraagt aandacht qua onderhoud (oliepeilen!) en praktisch is hij allesbehalve. Maar dat neem je voor lief.



Wat deze video vooral laat zien: je hoeft geen supercar te hebben om plezier te hebben. Deze Mini bewijst dat rijplezier vooral zit in gevoel, niet in cijfers.

