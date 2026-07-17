Het stuur in deze Peugeot maakt autorijden een stuk makkelijker!

Peugeot laat zien hoe de toekomst van de compacte hatchback eruit kan zien. Maak kennis met de Polygon Concept: een studiemodel dat niet alleen vooruitblikt op de opvolger van de 208, maar ook een aantal technieken introduceert die verrassend snel in productie gaan.



Het belangrijkste nieuws is het Hypersquare-stuur. Geen rond stuurwiel meer, maar een rechthoekige controller in combinatie met steer-by-wire. Er is dus geen mechanische verbinding meer tussen het stuur en de voorwielen. Vooral bij manoeuvreren en parkeren is het verschil enorm: veel minder draaien aan het stuur en veel directere reacties.



Ook het design geeft een duidelijke richting aan. De bekende Peugeot-'klauw'-verlichting wordt opnieuw geïnterpreteerd, het verlichte logo keert terug en overal zie je microLED-technologie. Niet alleen in de koplampen, maar zelfs in de carrosserie om bijvoorbeeld de laadstatus weer te geven.



Binnenin draait alles om eenvoud en duurzaamheid. Dankzij 3D-geprinte onderdelen, nieuwe stoelconstructies en gerecyclede materialen wil Peugeot auto's lichter, efficiënter en makkelijker produceerbaar maken.



Peugeot bevestigt dat de steer-by-wire-techniek en het Hypersquare-stuur al vanaf 2027 beschikbaar worden op productiemodellen, waarschijnlijk te beginnen bij de opvolger van de 208.





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