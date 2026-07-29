Dit is de nieuwe Mercedes-Benz GLA die 657 km op een volle lading haalt

Mercedes-Benz gooit het roer om. De EQA verdwijnt, de nieuwe GLA neemt het stokje over en is voortaan leverbaar als benzine, hybride én volledig elektrische SUV. Daarmee wil Mercedes een einde maken aan de verwarrende EQ-namen. Maar belangrijker: is deze nieuwe GLA ook écht beter geworden?



Het antwoord lijkt volmondig ja. De elektrische GLA staat op het nieuwe MMA-platform en krijgt 800 volt-techniek. Dat betekent niet alleen razendsnel laden met maximaal 320 kW, maar ook een indrukwekkende WLTP-actieradius tot 657 kilometer. Dankzij slimme techniek zoals een tweetraps transmissie, een warmtepomp en geavanceerde energieterugwinning moet hij ook in de praktijk opvallend zuinig zijn.



Ook qua ruimte is de GLA flink gegroeid. Hij is ruim 14 centimeter langer dan zijn voorganger, heeft meer beenruimte achterin, een grotere kofferbak van 470 liter én een verrassend ruime frunk van 107 liter. Daarmee is dit veel meer een gezinsauto geworden dan de vorige generatie.



Mercedes biedt direct meerdere uitvoeringen aan. De GLA 250 Plus mikt met 272 pk op maximale actieradius, terwijl de GLA 350 4Matic met 354 pk in slechts 5,4 seconden naar de 100 km/u sprint. Binnenin vinden we het nieuwste MBUX-systeem, een optioneel Superscreen en slimme software die de bediening overzichtelijk houdt. Gelukkig zijn belangrijke fysieke knoppen gebleven.

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