Citroën 2CV, dit moet de goedkoopste leuke EV van Europa worden

Citroën pakt in Parijs uit met misschien wel de opvallendste conceptcar van de beurs: de Deux Chevaux Concept.



Een moderne knipoog naar de 2CV, maar dan volledig elektrisch en vooral bedoeld als extreem betaalbare mobiliteit. Citroën houdt voorlopig vast aan een richtprijs van 15.000 euro.



Om dat bedrag haalbaar te maken, wordt alles simpel gehouden. Citroën mikt op ongeveer 1.000 kilogram en een nieuwe Europese M1e-categorie voor kleine, lokaal geproduceerde elektrische auto’s. Meer dan 70 procent van de onderdelen zou in Europa moeten worden gemaakt.



Ook het ontwerp staat volledig in het teken van eenvoud. Losse bumpers moeten schade goedkoper herstelbaar maken, de voorruit is relatief vlak en het interieur bestaat uit simpele banken, een klein scherm en zelfs een uitneembare mand in plaats van een traditionele middenconsole. De bluetoothspeaker kan eveneens uit de auto worden gehaald.



Tegelijkertijd zitten er genoeg verwijzingen naar de oude Eend in. De spatborden, half ronde koplampen, strepen op de voorklep en zelfs het roldak grijpen duidelijk terug op vroeger.



De grote vraag blijft de actieradius. Citroën heeft daar nog niets concreets over gezegd. En juist daar hangt het succes vanaf. Want als deze elektrische Eend slechts 100 of 150 kilometer ver komt, wordt het lastig om dezelfde vrijheid te bieden als het origineel



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