Een sportwagen met 65 pk: de Honda S660 van Raynor #MijnAuto

Een Honda S660 is piepklein, maar voor eigenaar Raynor is dat geen probleem. Daarom importeerde hij deze Japanse kei-car: de opvolger van de Honda Beat, met middenmotor, achterwielaandrijving, een handgeschakelde zesbak en een afneembaar dak. Het klinkt als een sportwagen, alleen heeft de S660 de voetafdruk van een boodschappenauto.



Achter de stoelen ligt een 660 cc driecilinder turbo. Volgens de Japanse kei-regels heeft hij 64 pk, maar op de rollenbank bleek dit exemplaar standaard al 72 pk te leveren. Na een afstelling staat hij op 85 pk en 130 Nm. Dat klinkt bescheiden, totdat je bedenkt dat de Honda ongeveer 800 kilo weegt. De korte bak, de turbo vlak achter je hoofd en het levendige onderstel maken iedere rotonde leuk, zonder dat je direct je rijbewijs riskeert.



De aankoop was minstens zo bijzonder. Renoir kocht de auto op een Japanse veiling aan de hand van vier wazige foto’s. Daarna volgden transport, keuring en aanpassingen aan de verlichting. Reken afhankelijk van uitvoering en aanpak op ongeveer 15.000 tot 30.000 euro voordat zo’n S660 in Nederland op kenteken staat.



Praktisch is hij nauwelijks. Voorin ligt het dak, achterin de motor en een echte kofferbak ontbreekt. Daarom staat voor dagelijks gebruik een Honda Jazz klaar.



Daar staat veel tegenover: ongeveer 1 op 20, een verzekering van amper drie tientjes en vooral veel lol. Met reizen naar de Eifel, Engeland en Noord-Spanje op de planning wordt deze Honda gebruikt waarvoor hij is gemaakt. Meer plezier per kilo is lastig te vinden



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