Gepeperd genoeg? De Volkswagen ID.3 Neo GTI

GTX is dood, lang leve GTI. Volkswagen plakt de beroemde drie letters voortaan ook op de vernieuwde ID.3 Neo.



De ID.3 Neo GTI krijgt de vertrouwde rode accenten, een honingraatstructuur in de bumper, een verlicht Volkswagen-logo en 20-inch Cape Town-velgen met golfbal-details. Belangrijker is dat de facelift een aantal zwakke punten van de oorspronkelijke ID.3 oplost. Het dak, de C-stijl en de achterklep zijn voortaan in carrosseriekleur uitgevoerd, waardoor de auto veel rustiger en volwassener oogt.



De techniek past eveneens bij het GTI-label. Eén elektromotor drijft de achterwielen aan en levert 326 pk en 545 Nm. Met launch control sprint hij in 5,6 seconden naar 100 km/u; de topsnelheid bedraagt 200 km/u. Het 79 kWh-accupakket belooft 601 kilometer WLTP-bereik en kan met maximaal 183 kW snelladen. Van 10 naar 80 procent duurt ongeveer 29 minuten.



Binnenin is misschien wel de grootste winst geboekt. De vreemde touchbediening maakt plaats voor meer fysieke knoppen, een echte volumeregelaar en een groter bestuurdersdisplay. Zelfs de klassieke tellers van de Golf I keren digitaal terug. Met één druk op de GTI-knop kleuren de schermen rood en worden gasrespons en adaptieve demping scherper ingesteld. Ook ESC Sport en een volledig uitschakelbare stabiliteitscontrole staan op het menu.



Hoe hij rijdt, weten we nog niet. Maar als Volkswagen het achterwielaangedreven karakter goed benut, kan dit een elektrische GTI worden die zijn naam daadwerkelijk verdient. De belangrijkste concurrent is de Cupra Born VZ, met vergelijkbare techniek en prestaties.



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