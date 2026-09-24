Fiat/Abarth 500e 2020/2023-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Fiat/Abarth 500e 2020/2023-heden.

Vandaag in ons occasion aankoopadvies een icoon. Nou eigenlijk twee. Want vandaag krijg je twee occasions voor de prijs van één. De Fiat 500e en de Abarth 500e. Officieel zijn het twee verschillende merken, maar laten we eerlijk zijn, die Abarth is gewoon een sportieve versie van de Fiat.

De Fiat 500 is een icoon. Het merk uit Turijn vond zo’n beetje in zijn eentje de compacte auto uit. Ook toen was er al een Abarth van de 500 overigens.

De Fiat 500 is natuurlijk al weer een hele tijd terug op de markt en er was in Amerika ook al een elektrische versie van, die hier via de grijze import ook wel binnen is gekomen. Over die auto hebben we het vandaag niet. Nee we hebben het over de elektrische Fiat 500 die in 2020 het levenslicht zag.

Die kwam in eerste instantie naast de Fiat 500 met een brandstofmotor. Daar hebben we een los aankoopadvies van gemaakt. De elektrische variant was een compleet nieuwe auto, op een compleet nieuw platform. Dus niet de brandstofversie met een batterij er ingepropt, nee de elektrische auto heeft de toekomst dus het idee was dat deze nieuwe de brandstofversie overbodig zou maken. Inmiddels weten we beter, maar dat is een ander verhaal.

Die elektrische versie is groter, zwaarder, moderner en vooral veel elektrischer dan zijn voorganger. Hij kwam qua batterij in twee smaken, een instapper met een 24 kWh batterij en een 95 pk elektromotor en een versie met een 42 kWh batterij met een 118 pk elektromotor. Die eerste versie is wat behelpen met een WLTP actieradius onder de 200 kilometer. Denk dan maar aan de 3/5 regel…. Dan blijft daar niet zoveel van over. Meer een patatauto zoals @martijngizmo zou zeggen. De actieradius van de andere batterij loopt op tot zo’n 331 kilometer. Daar heb je meer aan en die batterij is in ons land ook het meeste verkocht.

Zoals gezegd was de originele Fiat 500 er al als een Abarth en dus kwam er in 2023 ook van deze elektrische Fiat 500 een Abarth variant. Altijd een batterij van 42 kWh, maar dan een elektromotor met 155 pk. Met een actieradius van 250 kilometer zit ie er een beetje tussenin, maar zo’n Abarth koop je met een ander motief wellicht.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Fiat/Abarth 500e 2020/2023-heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop even door de lijst met Fiat/Abarth 500e 2020/2023-heden problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Fiat heeft de 500e in het aanbod als gewone driedeurs en als 3+1. Dan heeft ie een kek extra deurtje aan de passagierszijde waardoor je beter bij de achterbank kunt. Ook is er een versie met een stoffen dakje. Enthousiast een cabrio genoemd. Al vinden puristen zo’n roldakje niet een echte cabriolet. Maar het dak kan open. De Abarth heeft de 3+1 variant niet in het aanbod.

Over die Abarth gesproken. Die is sportiever dus heeft ook ander bumperwerk en de nodige Abarth opsmuk. Abarth voor op de neus en dat prachtige Abarth logo all over the place.

Loop even om de auto heen en check alles grondig op beschadigingen. Zo’n klein autootje is natuurlijk veel te vinden in de stad. Veel parkeren in kleine gaatjes en langs de stoepranden. Goed nalopen dus.

Die 3+1 versie is superleuk gevonden door het merk. En zeker ook handig als je makkelijker bij de achterbank wil komen. Voor een kinderzitje of voor je boodschappentas. Maar dat extra deurtje opent tegen de rijrichting in. Kijk of dat allemaal nog heel is en of het nog netjes aansluit met het rechterportier. De sluiting en het mechanisme goed checken dus.

Van binnen oogt alles kek en modern. Let wel even op, maximaal vier personen mogen erin. Dat was bij de vorige brandstofversie ook al, maar bedenk dat wel even. Iets anders wat je moet bedenken is dat deze 500 er misschien vergelijkbaar uitziet, maar een helemaal andere auto is. Dus dat betekent niet dat je dezelfde binnenruimte hebt. Als volwassene zit je wel net zo beroerd achterin overigens.

Onderstel

De auto is ontworpen als elektrische auto, dus er is over de plaats van het batterijpakket nagedacht. Het gewicht is ook forser dan zijn voorgangers, maar door de accu laag te plaatsen ligt het zwaartepunt van de auto laag. Dat zorgt op zich voor een stabiele wegligging.

Daar zit ook een nadeel. Want heb je korte oneffenheden in de weg, dan worden die keihard doorgegeven in het interieur. Zeker als je grotere wielen hebt.

Of je hebt gekozen voor de Abarth 500e, en die heeft een sportiever onderstel, sowieso grotere wielen, en een stuggere afstelling. Dat stuurt natuurlijk scherper en strakker, maar dat betekent ook dat die korte hobbeltjes nog harder doorwerken in het interieur.

Over het algemeen kun je zeggen dat een elektrische auto minder mechanische slijtageonderdelen heeft dan een brandstofauto, maar draagarmen, remmen en dempers kunnen ook slijten, dus luister tijdens de proefrit in je Fiat / Abarth 500e occasion goed naar vreemde geluiden uit het onderstel.

Aandrijflijn

De auto’s hebben aandrijving op de voorwielen. De aandrijflijn is eenvoudig. Geen versnellingsbak, maar al het vermogen gewoon meteen beschikbaar onder je rechtervoet. Check wel even of de auto soepel accelereert en niet schokt als je de rechtervoet optilt en de regeneratie erin kickt. Dat moet allemaal soepel verlopen.

Elektronica

Elektronica dan. Daar zit het kleine autootje vol mee. Beginnen we maar eens zoals altijd met het infotainmentscherm. We komen meldingen tegen van haperende schermen, uitvallende DAB en problemen met de U-connectbox. Die laatste zorgt voor de verbinding van de auto met internet en de Fiat App. We zeggen het altijd, hang je eigen telefoon tijdens de proefrit met je Fiat/Abart 500e occasion aan de auto en check de werking.

Dan heeft ook Fiat een app om met je auto te praten. Elke serieuze elektrische auto heeft natuurlijk zo’n app. Kun je alvast je airco aanzetten enzo. Er zijn wel wat klachten over de Fiat app. De actuele status en actieradius worden niet altijd helemaal betrouwbaar weergegeven en die U-connectbox die verbinding moet maken met de app is kennelijk ook regelmatig kapot, zo lezen we online. Kijk of je dat kunt checken bij de testrit.

De Fiat/Abarth 500e heeft altijd een snellaadoptie aan boord. Bij de 24 kWh batterij laadt de accu met maximaal 50 kW op en bij de grotere 42 kWh batterij zijn snelheden tot 85 kW mogelijk. Advies is altijd om ook een laadsessie uit te proberen tijdens de proefrit. Start de sessie goed en laadt de accu snel op zoals beloofd. Gewoon AC laden kan tot 11 kW en kun je ook uittesten. Weet je meteen of de kabel er netjes bij zit.

Mocht de Fiat / Abarth 500e occasion die je op het oog hebt voorzien zijn van Keyless Go, check dan of dat goed werkt. Je hebt dan een Pebble sleutel (lijkt op een kiezelsteen) en bij niet alle versies van die sleutel is het mogelijk om de batterij te vervangen. Is de batterij leeg dan moet je dus een volledig nieuwe sleutel bestellen à 250 euro. Au. Beter vooraf controleren dus.

Probeer de veiligheidssystemen uit tijdens de testrit. Veel klachten over de lane departure die bij regen of laagstaande zon uitvalt. Daarbij zet ie dan ook nog af en toe uit zichzelf het grote licht aan. Ook als je dat helemaal niet wil.

Kleine opmerking dan nog over de Abarth 500e. Om toch een beetje de heritage van Abarth te voelen is de auto uitgerust met een sound generator. Kun je toch nog een beetje het Abarth geluid beleven, het idee is dat de elektrische Abarth dan toch het iconische sportuitlaatgeluid van een brandstof-Abarth nabootst. Beetje kazig misschien, maar ach, toch een leuk gebbetje en probeer het uit, want hij moet het wel doen. De Fiat 500e is gewoon lekker stil. Net wat je voorkeur is.

Motoren

Motorisch dan. Elektromotoren zijn qua techniek veel eenvoudiger dan brandstofmotoren. Er zijn in de Fiat 500e een 96 en een 118 pk sterke variant gebruikt. De Abarth 500e heeft een sterkere 155 pk elektromotor aan boord.

De 95 pk versie heeft 9,5 seconden nodig voor de sprint van nul naar honderd, de 118 pk versie doet het in 9 seconden. De Abarth 500e kan het in 7 seconden.

Dan nog even over het batterijpakket. Dat is niet supergroot. Zeker de instapper van 24 kWh niet. Wil je weten hoe de staat van de batterij is, laat dan een healthcheck uitvoeren. Normaal gesproken zou zo’n 3/5 van de actieradius realistisch moeten zijn. Dan blijft er slechts 114 kilometer in de praktijk over voor de instapper. Dat maakt die auto naar onze mening eigenlijk niet een serieuze optie als je hem ook buiten de stad wil gebruiken.

Ja maar de Abarth dan! Die heeft een actieradius van 250 kilometer, daar blijft met de 3/5 regel ook maar 150 kilometer van over! Dat klopt, maar als je bij de Abarth je druk maakt over hoe zuinig de auto rijdt, dan heb je de verkeerde auto gekocht.

Fiat 500e (vanaf 2020)

500e 24 kWh, 95 pk. Actieradius 190 km (WLTP)

500e 42 kWh, 118 pk. Actieradius 305-331 km (afhankelijk van de uitvoering) (WLTP)

500e Cabrio 42 kWh, 118 pk. Actieradius 298/303 km (WLTP)

Abarth 500e (Vanaf 2023)

500e 42 kWh, 155 pk. Actieradius 250 km (WLTP)

500e Cabrio 42 kWh, 155pk. Actieradius 255 km (WLTP)

Aanbod Fiat/Abarth 500e 2020/2023-heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Fiat/Abarth 500e 2020/2023-heden is er te vinden. Op dit moment staan er 115 stuks van de Fiat 500e op Marktplaats. Daarvan zijn er twaalf stuks een cabrio. Van de Abarth 500e staan er slechts twee online.

De goedkoopste elektrische Fiat 500 is een exemplaar uit 2023. Voorzien van de kleine 24 kWh batterij en nog geen 30 duizend kilometer op de teller moet de auto 11.945 euro opbrengen. De duurste is een cabrio uit 2026, slechts 2.200 kilometer op de klok. De cabrio is er alleen met de 42 kWh batterij en dit gebakje kost je 38.435 euro.

Zoals gezegd slechts tweemaal een Abarth 500e. Een exemplaar uit 2024 en eentje uit 2025. Beiden ongeveer 16 duizend kilometer op de tellen en te koop voor ongeveer 29 duizend euro.

Voor het totale aanbod van de Fiat/Abarth 500e 2020/2023-heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met de Abarth 500e Turismo. Die mochten we lenen bij Zeeuw Automotive in Zwijndrecht.