Ford Kuga 2019-heden (CX482) occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Ford Kuga 2019-heden.

Vandaag in ons occasion aankoopadvies een echte Europese middenklasse crossover; de Ford Kuga en om precies te zijn de derde generatie die vanaf 2019 bij de dealer staat. De eerste generatie was er echt alleen in Europa en had altijd vierwielaandrijving. De tweede generatie was onderdeel van de One-Ford doctrine, oftewel per segment moest er wereldwijd één model worden gevoerd. Overigens heet de Kuga dan wel bijvoorbeeld in de VS Escape, maar dat mag de pret niet drukken.

In 2019 is het dan tijd voor de derde generatie van de Ford Kuga. Die komt bij ons alleen als benzine met een 1.5 driecilinder EcoBoost motor met 120 of 150 pk én als een voor ons land interessante plug-in hybride. Die heeft een 2.5 viercilinder motor en 225 pk. Na de facelift in 2024 komen daar wat pk’s bij en heeft hij 243 trappelende paarden in het vooronder. De EcoBoost motoren zonder stekker verdwijnen in ons land in 2022. Dieselen is er ook niet bij voor de derde generatie Ford Kuga.

In 2024 dus een facelift. Dat zie je aan een andere voorkant, een opgefriste achterkant en een complete make-over aan de binnenkant. De koplampen zitten minder hoog en het Ford logo is van tussen de motorkap en de grille naar het midden van de grille verhuisd. Een Led-strip onder de rand van de motorkap lijkt de koplampen te verbinden.

Aan de achterkant zijn de verschillen kleiner. De grootste wijziging is de plek van de handgreep van de kofferbak. Die zat eerst midden onderin de achterklep en nu onder het luifeltje boven de kentekenplaat. Het zijn de details zullen we maar zeggen.

Na de facelift ook een fors groter infotainmentscherm. Met 13,2 inch een volle inch groter dan voor de facelift. Het systeem draait dan ook op nieuwere software met SYNC4. Andere knoppen op de middenconsole en een 12,3 inch digitaal instrumentarium. Een behoorlijke facelift met een groot verschil voor en na, dus als je dat belangrijk vindt, zoek een jonger exemplaar.

We doken voor jullie in alle aandachtspunten die we konden vinden om aan te denken als je een Ford Kuga 2019-heden wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Ford Kuga 2019-heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop voor de aanschaf even door de lijst met Ford Kuga 2019-heden problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

We vinden online geen speciale bijzonderheden over de lak en de carrosserie. Altijd even goed controleren op steenslag natuurlijk en bedenk dat dit soort crossover ook veel worden ingezet in de family-jungle. Dus ritjes met de kids van en naar school, de golden retreiver achterin en parkeervak in en uit. Loop de auto dus even goed na op beschadigingen (portieren, bekleding velgen) voor aankoop.

Het interieur is zoals je mag verwachten van een auto uit deze prijsklasse. Netjes afgewerkt, maar gebruikssporen ga je zeker wel zien. Let even op de bekleding van het stuur, de instaplijsten en de zijwangen van de bestuurdersstoel. Het plastic is op plekken die niet meteen in het oog springen wat hard en gevoelig voor krassen, even kijken dus. Ook tikkende of krakende geluiden worden wel gemeld vanuit het interieur.

Onderstel

Ford heeft een naam hoog te houden qua onderstel en rijgedrag. Ook de Ford Kuga van de derde generatie moet dus rijden als een Ford. Daarvoor is gekozen voor een combinatie van MacPherson voor en een onafhankelijke wielophanging achter. Altijd standaard aandrijving op de voorwielen.

Daarmee heeft de auto een comfortabel en degelijk rijgedrag voor een familie SUV. De ST-Line, waar wij ook mee rijden vandaag, heeft een wat stuggere vering. Sommige eigenaren vinden dat te stug, wij vinden het rijden als een Ford, maar probeer dat tijdens een grondige proefrit met je Ford Kuga occasion uit. Neem een paar flinke drempels en ervaar.

Neem je die drempels en hoor je bonkende of tikkende geluiden, dan zouden de stabilisatorstangrubbers of draagarmrubbers zo maar aan het einde van hun Latijn kunnen zijn. Beter om dat nog even door de verkoper te laten betalen.

Controleer ook even de remmerij. Vooral als je in de markt bent voor een plug-in hybride. Die remt regeneratief en de remmen worden daardoor minder gebruikt. Bij bijvoorbeeld vooral stadsritten kan dat voor corrosie op de schijven zorgen.

Aandrijflijn

De meest aangeboden versie is de plug-in hybride, die is altijd voorzien van een automaat. De handgeschakelde zesbak vind je dus alleen op de 1.5 EcoBoost versies. Weinig opmerkingen daarover.

Vind je een importdieselversie van de Ford Kuga derde generatie, zeldzaam, dan kan daar een achttrapsautomaat in zitten. Weinig opmerkingen daarover, behalve dan dat bij hoge kilometerstanden het een goed idee kan zijn om de versnellingsbakolie preventief te laten verversen. Dat voorkomt, dure, problemen.

Heb je een automaat te pakken dan wil de keuzeknop van de automaat nog wel eens niet goed werken. Beetje een gek aandachtspuntje, maar het lijkt vooral voor te komen als de zon op de keuzeknop schijnt.

Elektronica

We beginnen bij elektronica altijd met het infotainment. Voor de facelift is de auto voorzien van het Ford SYNC3 infotainment systeem, na de facelift heeft de auto het SYNC4 systeem met een groter scherm. Op zich beide gebruiksvriendelijke en goed werkend. Let wel op dat je de laatste software-update hebt, dat voorkomt problemen als bevroren schermen en trage of weigerende navigatie. Voor de facelift is Apple CarPlay en Android Auto bedraad, na de facelift draadloos.

Een aandachtspunt voor de PHEV: controleer de werking van de laadkabel en de laadklep. Beschadigde laadcontactpunten zijn vervelend om te vervangen, en een onfris ogend stopcontact aan de auto kan duiden op overspanning of slechte verbindingen.

In de zekeringskast zit een contactstrip die de bovenste n de onderste laag van de zekeringkast met elkaar verbindt. Hier willen nog wel een elektronische storingen ontstaan door een slecht contact. Als je de motor wilt starten branden de lampjes op je dashboard dan niet en de motor slaat niet aan.

Zit het probleem niet in die zekeringskast en heeft je Ford Kuga occasion een trekhaak? Daar kan ook de oorzaak van de storing liggen in de elektrische aansluiting bij de trekhaak.

Controleer ook de werking van de elektrisch wegklapbare trekhaak als de auto die heeft. Mooi systeem als het werkt, maar de elektrische motor en het bedieningsmechanisme kunnen storen. Vervanging is heel prijzig.

Motoren

Bij de motoren moeten we als eerste de 1.5 EcoBoost even beetpakken. Die motor is niet voorbehouden aan alleen de Kuga en in het aanbod van deze SUV is ie in de minderheid, maar hij is er wel. De 1.5 EcoBoost is een motor waarbij koelwaterverlies of verbruik een belangrijk aandachtspunt is. Daardoor krijg je oververhitting van het blok met als gevolg haarscheurtjes in de cilinderwand. De remedie is vrij rigoureus, een compleet nieuw blok.

Let bij de proefrit met je Ford Kuga occasion met 1.5 EcoBoost op brandende lampjes voor de koelvloeistof, slecht lopende motor bij een koude start of vermogensverlies. Een volledige onderhoudshistorie bij de dealer is ook een pré, want gaat het dan mis bij auto’s jonger dan 4 à 5 jaar wil Ford nog wel eens met de hand over het hart strijken. Geen zekerheidje overigens.

Een ander aandachtspunt bij de 1.5 EcoBoost is de distributiekettingspanner. Die heeft bij hogere kilometerstanden onderhoud nodig. Als die kettingspanner er de brui aan geeft is dat een dure operatie. Een ratelend geluid bij koude start is een waarschuwingssignaal.

De Ford Kuga staat te boek als een prima trekauto. Let wel even op de versie die je hebt. De 1.5 EcoBoost mag tot 1.600 kilogram geremd trekken, de plug-in hybride tot 2.100 kilogram. Dit betreft dan wel de versie na de facelift. Voor de facelift is het maximum variërend van 1.200 tot 1.500 kilogram. Hou dat in de gaten als je met je Ford Kuga een aanhanger of caravan wil trekken.

Benzine

1.5 EcoBoost driecilinder 120 pk (tot 2022)

1.5 EcoBoost driecilinder 150 pk (tot 2022)

2.5 viercilinder plug-in hybride 225 pk (tot 2024)

2.5 viercilinder plug-in hybride 243 pk (vanaf 2024)

Batterijpakket plug-in hybride

Dan moeten we het nog even apart hebben over het batterijpakket van de plug-in hybride van de Ford Kuga. Belangrijk, want het gros van het aanbod in Nederland betreft een hybride met een stekker. Op de Kuga plug-in hybride is een terugroepactie gaande.

Wat is het probleem? Nou de hoogspanningsaccu van de Kuga plug-in hybride kan in de cellen in zeldzame gevallen een interne kortsluiting worden veroorzaakt. In het geval van een interne kortsluiting krijg je de melding “Stop Safely Now” op je dashboard te zien. Meteen stoppen, want je kunt zomaar vermogen verliezen en dat is gevaarlijk. Je kunt ook te maken krijgen met een thermische ontluchting van de accu en dat kan dan weer leiden tot brand in de batterij.

In 2024 is daar een terugroepactie op geweest die met een software-update het probleem moest oplossen. Helaas bleek die oplossing niet voldoende en dus loopt er nu een nieuwe recall die dus ook geldt voor alle auto’s die al een keer zijn teruggeroepen. De software is bij die recall aangepast en je kunt de batterij nu nog maar tot maximaal 80 procent opladen totdat er een nieuwe terugroepactie komt die het probleem definitief moet gaan tackelen. Die wordt midden 2026 verwacht, dus een beetje afhankelijk van wanneer je dit aankoopadvies tot je neemt of je Ford Kuga occasion dan alle recalls al achter de rug hebt of niet. Even je kenteken checken op de site van de RDW dus!

Dan weet je ook meteen of de eerdere terugroepacties al zijn uitgevoerd en of je dus maar 80 procent van de batterij van je Kuga kunt gebruiken, want dat scheelt natuurlijk in je actieradius. Officieel is de Ford Kuga occasion volgens de Nederlandse consumentenwetgeving ook non-conform, want hij moet nog teruggeroepen. Op zich geen probleem want Ford zorgt daar automatisch voor natuurlijk.

In relatie tot deze recall heeft Ford wel de standaard garantie op de batterij verlengd van 8 naar 10 jaar voor getroffen exemplaren, en biedt een eenmalige tegemoetkoming van 120 euro voor extra brandstofkosten. Vraag bij aanschaf of de vorige eigenaar daar aanspraak op heeft gemaakt of dat jij dat nog kunt doen.

Aanbod Ford Kuga 2019-heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Ford Kuga 2019-heden is er te vinden. Op dit moment staan er 1.167 stuks te koop. Daarvan zijn slechts 109 stuks exemplaren zonder stekker. Oftewel EcoBoost motoren. Ons fiscale klimaat zorgt ervoor dat iedereen voor de plug-in hybride gegaan is.

Dat begint bij een 225 pk sterke Ford Kuga 2.5 plug-in hybride uit 2020 met 247 duizend kilometer op de teller. Het is een luxe Vignale uitvoering en voor 12.945 euro is ie van jou. De duurste is een spiksplinternieuwe 243 pk sterke 2.5 plug-in hybride Sound Edition uit 2026 die 57.113 euro moet kosten.

Voor het totale aanbod van de Ford Kuga 2019-heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een Ford Kuga 2.5 phev ST-Line uit 2023 en die we mochten lenen bij Zeeuw & Zeeuw Ford in Woerden.