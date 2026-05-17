Geen V8… tóch een échte Mustang? #MijnAuto

Een Mustang zonder V8… is dat nog wel een echte Mustang? In deze “Mijn Auto”-video stappen we in een Ford Mustang Cabrio met de 3.7 V6.



Eigenaar Pjotr zocht jarenlang naar de juiste Mustang. Geen dagelijkse auto, maar puur een fun-auto voor mooi weer, ritjes met de kinderen en ontspannen cruisen. En juist daarom werd het een cabrio.

Onder de kap ligt een atmosferische 3.7 V6 met standaard 308 pk, maar deze is getuned naar ongeveer 335-340 pk. In combinatie met een Borla-uitlaat klinkt dat serieus goed. Geen diepe V8-roffel, maar een schreeuwerig, sportief geluid dat perfect past bij het karakter van de auto.



Tijdens het rijden merk je meteen: dit is geen hardcore sportauto. Meer een GT. Comfortabel, relaxed en gemaakt om lange afstanden mee te cruisen. Maar geef gas en hij laat genoeg power zien om plezier te hebben.



Ook opvallend: hoe bruikbaar hij eigenlijk is. Achterin passen gewoon kinderen en zelfs volwassenen kunnen redelijk zitten. Dat maakt deze generatie Mustang stiekem praktischer dan veel mensen denken.



Natuurlijk zijn er minpunten. Het onderstel blijft wat Amerikaans, de automaat is niet perfect en boven de 200 km/u voelt hij minder thuis dan Duitse sportauto’s. Maar dat is ook niet waar deze auto om draait.

