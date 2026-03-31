Grondige facelift voor de Mercedes GLS, inclusief Superscreen en flatplane V8

Mercedes trekt vandaag eventjes een blik nieuwe SUV’s open. We krijgen in één klap de vernieuwde GLE (inclusief GLE 53), GLE Coupé en GLS te zien. In dit artikel (en video) gaan we kijken naar de GLS.

De GLS is het absolute vlaggenschip, voor de mensen die een GLE te krap vinden. In Nederland zijn de verkoopcijfers te verwaarlozen, maar er zijn markten waar de SUV’s niet groot genoeg kunnen zijn. Daarom mag de GLS er weer even tegenaan met een grondige facelift.

Nieuw familiegezicht

De GLS heeft om te beginnen het nieuwe familiegezicht gekregen. Dat betekent dus: koplampen die via een zwart deel verbonden zijn aan de grille. De GLS doet nu wel een beetje denken aan een EQB, en dat is niet per se een positieve associatie. Enfin, in de koplampen zien we twee Mercedes-sterren die als dagrijverlichting fungeren. Net als bij de S-Klasse maakt de klassieke rechtopstaande ster op de motorkap een comeback. Behalve bij de AMG-uitvoering, die je op de foto’s ziet. Het sterrenthema zet zich voort in de achterlichten. Ezelsbruggetje om de GLS en de GLE in het donker uit elkaar te houden: de GLS heeft drie sterren per achterlicht, de GLE heeft er twee.











Superscreen

Dat het om een grondige facelift gaat, zie je in het interieur. Hier vinden we een nieuw stuur én het Mercedes Superscreen. Het Superscreen bestaat uit drie schermen, die het volledige dashboard beslaan. Overigens staat het Superscreen een treetje lager dan het Hyperscreen, waarbij het dashboard één naadloos scherm is. Maar dat is bij de GLS geen optie. De schermen stoppen trouwens niet bij de voorste rij: de passagiers op de tweede zitrij hebben ook nog twee schermen tot hun beschikking. Een derde zitrij - het USP ten opzichte van de GLE - is standaard. Daar kunnen zelfs mensen van Wouter-formaat (1,94 meter) plaatsnemen en ze kunnen hun stoel nog elektrisch verstellen ook.

Nieuwe flatplane V8

Qua motoren is het grootste nieuws de komst van een nieuwe M177 flatplane V8. Die ligt in de GLS 580 4Matic. Deze motor kennen we natuurlijk al uit de vernieuwde S-Klasse. De cijfers zijn dan ook hetzelfde: de V8 produceert 537 pk en 750 Nm. Over een AMG-versie wordt nog niet gesproken, dus de GLS 580 is vooralsnog het topmodel.

Naast de GLS 580 keert ook de GLS 450 weer terug. Deze heeft een 381 pk sterke zes-in-lijn. Verder zijn er nog twee diesels, ook met zes-in-lijn: de GLS 350d en 450d. Deze hebben respectievelijk 313 en 367 pk. Je denkt misschien dat die niet relevant zijn voor Nederland (dat klopt ook), maar de GLS 450d is momenteel gewoon leverbaar. Overigens zijn alle motorvarianten mild hybrides, met een elektromotor die 23 pk en 205 Nm bijdraagt.

Prijzen zijn er nog niet, maar je kunt er gemakshalve vanuit gaan dat je de GLS niet kunt betalen. Momenteel begint dit model namelijk bij €173.833 in de prijslijst.

