Een BMW M3 Touring Competition met 670 pk en 740 Nm: Willem vond de standaard 510 pk blijkbaar nog niet helemaal genoeg. Martijn stapt in voor een nieuwe aflevering van Mijn Auto en ontdekt hoe veelzijdig deze opgevoerde stationwagen is. En het verhaal van Willem.



De M3 kreeg een Akrapovič-uitlaat, een Eventuri-inlaat, Edelweiss-wielen en een verlaging van AC Schnitzer. Ook de software van de automaat is aangepast. Met de motortuning wachtte Willem totdat de fabrieksgarantie was afgelopen. Het resultaat is een BMW die in Comfort rustig zijn werk doet, maar in zijn geprogrammeerde M2-stand fel op het gas reageert.



Willem kennen we al van zijn Mégane RS. Daarna volgden onder meer een Mercedes C63 S, een Volvo XC60 T8 en een BMW M5. Die Volvo was na vier maanden alweer weg: de beleving ontbrak. De M5 maakte indruk met zijn snelheid, maar de M3 vindt Willem duidelijk meer een stuurmansauto.



Deze aflevering heeft ook een persoonlijke kant. Vijf dagen nadat Willem de M3 had gekocht, kreeg hij te horen dat hij uitgezaaide kanker heeft en niet meer beter wordt. Genieten van de auto was daardoor aanvankelijk moeilijk. Tijdens de opname vertelt hij dat hij zich goed voelt. Zijn autoliefde deelt hij met zijn zoons, met wie hij mooie herinneringen blijft maken.



Bekijk de video voor het verhaal achter deze bijzondere BMW.