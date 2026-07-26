De Audi RS4 van William stond op de Autosalon van Genève #MijnAuto

In deze aflevering stapt Martijn in de bijzondere Audi RS4 van William. Niet zomaar een exemplaar, maar de auto die in 2015 daadwerkelijk op de Autosalon van Genève stond. Uitgevoerd in fel Misano-rood, volledig tot in detail afgewerkt en met slechts 42.000 kilometer op de teller, is dit een RS4 met een uitzonderlijk verhaal.



Onder de motorkap ligt de atmosferische 4,2-liter V8 met 450 pk, goed voor ruim 8.000 toeren en een soundtrack die moderne sportieve Audi’s simpelweg niet meer evenaren. De eigenaar deelt zijn autoliefde met zijn vrouw en twee zoons, bezoekt evenementen als Wörthersee en droomt ervan ooit alle generaties RS4 te verzamelen. Een B5 en B7 staan daarom nog hoog op het verlanglijstje.



Ook komt de keerzijde van ouder wordende performance-auto’s ter sprake: schaarse onderdelen, achterstallig onderhoud en exemplaren die langzaam hun verzamelwaarde verliezen. Deze ex-showcar wordt juist gekoesterd, compleet met gedocumenteerde historie en contact met Audi Tradition.



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